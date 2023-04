Hodiny ve věži se zastaví a část vimperského zámku zahalí lešení. Začíná druhá etapa rekonstrukce

Následující dva roky budou návštěvníci sledovat proměnu státního zámku ve Vimperku. Začala druhá etapa rekonstrukce za zhruba sto milionů korun, která potrvá do roku 2025. Památkáři se chtějí věnovat především stavebním prvkům, zámek je totiž na řadě míst stále v havarijním stavu. Vimperk 11:18 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největších oprav se na zámku ve Vimperku dočká střecha, která je problematická již od svého postavení | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Brzy utichne tikání hodin v hodinové věži vimperského zámku. „Hodinový stroj se bude muset zastavit, protože budeme opravovat celou střechu a budou se restaurovat ciferníky. Bude potřeba hodiny rozebrat a bezpečně uložit mimo dosah stavebních prací,“ vysvětluje kastelán zámku Vojtěch Brož.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zámek ve Vimperku navštívila Kristýna Barchini

Právě střecha Horního zámku a Černé brány se dočká velkých oprav. „Všechny krovy pochází ze stejné doby, protože původní shořely při rozsáhlém požáru v roce 1857. Faktem je, že potřebují naši péči.

Nejenom, že je střešní krytina naprosto nevhodně položená, ale jsou tam špatně udělané klempířské prvky a krytina sem ani historicky nepatří. Betonová taška na střeše národní kulturní památky nemá co dělat,“ říká kastelán.

Kromě toho památkáři budou stěhovat a modernizovat konzervátorskou dílnu a obnoví budovu takzvané míčovny. Na první pohled si lidé všimnou nových fasád. „Nátěr, který už je z velké části smyt, pochází z 60. let a vlastně neodpovídá žádné původní vrstvě.

Jsou to takové výrazné růžové a oranžové barvy, my se naopak budeme vracet k historické barevnosti. Ta bude různá pro některé celky, ale asi největší plochu zabere takový světloučký okr z přelomu 19. a 20. století,“ upřesňuje Vojtěch Brož.

Záhada na děčínském zámku. Z knihovny zmizelo deset vzácných knih, případ může skončit u soudu Číst článek

Touto etapou rekonstrukce zámku ve Vimperku nekončí. „Zámek jsme v roce 2015 přebírali v havarijním stavu, to je fakt. V tuto chvíli, i po těch hotových interiérech, pořád přibližně sedmdesát procent zámku potřebuje naši péči, rozsáhlejší úpravy a finanční prostředky. To znamená, že po dokončení druhé etapy bychom se mohli blížit k půlce upraveného areálu,“ dodává Vojtěch Brož.

Podle ředitele územní památkové správy v Českých Budějovicích Petra Pavelce je na jihu Čech tak velká rekonstrukce památky výjimečná. „Zámek ve Vimperku jsme přebrali se slibem, že ho opravíme a zpřístupníme veřejnosti.

Řekl bych, že tehdy vládla všeobecná nedůvěra, zda se to povede, ale my jsme říkali, že Národní památkový ústav má zkušenosti a nejlépe si uvědomuje hodnotu tohoto domu. A ve vztahu k tomu slibu je to pro nás projekt zásadní,“ připomíná.

Státní zámek ve Vimperku zůstane během další fáze rekonstrukce přístupný návštěvníkům.

Reportáž Kristýny Barchini si můžete poslechnout i v audiozáznamu nahoře v článku.