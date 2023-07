Zámek ve Stráži nad Nežárkou, někdejší útočiště operní pěvkyně Emy Destinnové, je na prodej

Z oken znějí tóny vážné hudby, pod branou se konají svatební obřady, komnatami zámku ve Stráži nad Nežárkou na Jindřichohradecku několikrát denně prochází skupiny turistů a prohlížejí si kostýmy Emy Destinnové, její harfu nebo piano. Za tím vším stojí práce manželů Doubravových, kteří v roce 2002 památku koupili, kompletně zrekonstruovali a otevřeli veřejnosti. Teď je ale někdejší sídlo operní pěvkyně znovu na prodej. Stráž nad Nežárkou 8:33 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zámek ve Stráži nad Nežárkou | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Zámek ve Stráži nad Nežárkou je známý především tím, že tu našla útočiště slavná operní pěvkyně Ema Destinnová. „Ona už o něm věděla z dřívějška, ovšem tehdy byl ještě obsazený. Až její sestra Jindřiška jí dala zprávu, že je zámek na prodej,“ vypráví současná majitelka Radoslava Doubravová.

I ona s manželem před lety zjistila, že se zámek prodává. „Tady ve značně zarostlém parku byla veliká tabule s nápisem Na prodej. My jsme jezdili kolem, všimli jsme si toho a rozhodli jsme se, že se do toho pustíme a věnujeme to právě památce Emy Destinnové,“ vzpomíná.

Myšlenku manželů Doubravových oceňuje i starosta Stráže nad Nežárkou Jiří Krupička. „Zámek je dominantou Stráže, je to objekt s číslem popisným 1 a turisty samozřejmě láká, takže jsme rádi, že ho majitelé dali dohromady, a chtěli bychom, aby i nadále fungoval ve stejném duchu, to znamená koncerty, prohlídky, expozice o Emě Destinnové a vůbec historie Stráže,“ říká.

Radoslava Doubravová ale po smrti manžela zůstala na zámek sama. „Vzhledem k tomu, že jsem na to sama, musím počítat, aby mi vyšlo na energie a vůbec údržbu,“ připomíná.

Proto začala uvažovat, že památku prodá. Zájemce však pečlivě vybírá. „Hledám člověka, který by trochu navázal na naši práci, pokračoval v tom, co jsme započali,“ vysvětluje.

Podle realitního makléře Martina Gruzdze se potenciální kupci ozývají. „V současné době máme tak tři zájemce do měsíce. Samozřejmě důraz je na cenu a přání majitelky pokračovat v té činnosti, to znamená otevřené muzeum, kulturní akce a vůbec přístupnost objektu,“ potvrzuje. Nového majitele zatím zámek se Stráži nad Nežárkou nemá.