Zaměstnanci Kovosvitu v Sezimově Ústí stále nedostali zaplaceno. 25 již podalo výpověď, další se rozmýšlí

Zaměstnanci Kovosvitu Mas Machine Tools v Sezimově Ústí na Táborsku nedostali mzdy za březen ani duben. Z 220 zaměstnanců jich podalo zatím výpověď 25 a našli si novou práci. Ostatní si vzali čas na rozmyšlenou do konce května, zda nějaké peníze přijdou. Zatím z firmy neodchází, ale část z nich už má možnost nastoupit do jiného zaměstnání, řekl ve čtvrtek Jiří Ryzka, předseda základní organizace odborového svazu Kovo Kovosvit. Sezimovo Ústí 14:06 16. května 2024

„Pokud odejdou všichni zaměstnanci z Machine Tools, znamená to pro firmu nemožnost vyrábět a konec. Ostatní zaměstnanci mají pouze slíbeno, že i za květen by mohli dostat náhradu mzdy ve výši 85 procent,“ dodal Ryzka. Podle něho je jednání s firmou složité, protože stále nemá ředitele. Odbory pro zbylé zaměstnance zorganizovaly na příští středu setkání s pracovníky úřadu práce, aby nemuseli jezdit do Tábora.

O situaci ve firmě několikrát jednaly odbory, naposledy 3. května se zástupcem podniku Gergelym Vesszösem. Podle dohody měli zaměstnanci dlužné výplaty za březen a poměrnou část za duben, kdy byli doma na takzvané překážce ze strany zaměstnavatele, dostat do 15. května. To se nestalo.

Dlouhodobě ztrátový podnik

Českobudějovický krajský soud zahájil insolvenční řízení se strojírenskou firmou Kovosvit MAS Machine Tools 17. dubna. Věřitelská firma Elektroprof požaduje po společnosti zaplacení dlužné částky více než 20 milionů korun. Kovosvit pak 3. května požádal soud o vyhlášení moratoria, které soud potvrdil a má trvat tři měsíce. Firma tím chce získat čas na přípravu reorganizačního plánu. Vyplývá to z informací z insolvenčního rejstříku.

Společnost má ekonomické problémy delší dobu. Kovosvit MAS Machine Tools skončil v roce 2022 ve ztrátě po zdanění 167,2 milionu korun. O rok dříve měla firma ztrátu 134 milionů Kč. Výsledky hospodaření z loňského roku společnost ještě nezveřejnila.

Do léta 2020 patřil Kovosvit MAS Machine Tools podnikateli Michalu Strnadovi, firmu za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal podnik i se závazky a úvěry za několik stovek milionů. Kvůli válce na Ukrajině přišla firma o všechny dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek. V polovině dubna rezignoval generální ředitel firmy Jan Kočvara, protože nesouhlasil s postupem majitelů společnosti.