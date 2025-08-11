‚Nic se nemění.‘ Klasických zaměstnaneckých benefitů se zdanění nedotkne, uklidňuje finanční správa
Vládní koalice protlačila nové zdanění zaměstnaneckých benefitů, které jsou náhradou za mzdu. Podle finanční správy se ale zaměstnavatelé nemusí této změny obávat, pokud poukazy na masáže, multisport karty a další benefity dávají svým zaměstnancům nad rámec výplaty. „V oblasti klasických zaměstnaneckých benefitů tedy navrhovaná úprava nic nemění,“ uklidňuje.
„Pokud poukazy na masáže, multisport karty a další benefity jsou poskytovány standardně jako nepeněžní plnění z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů a zaměstnavatel je poskytuje nad rámec běžné mzdy nebo platu nebo jiných odměn za výkon práce, jedná se o zaměstnanecké benefity, které jsou od daně osvobozeny.“
Tak pro iROZHLAS.cz shrnul mluvčí finanční správy Patrik Madle, jakých benefitů by se novinka v zákoně, která je nyní ještě před finálním schválením ve Sněmovně, neměla dotknout. Finanční správa tím uklidňuje veřejnost, protože dle znění původního návrhu bylo v ohrožení daňové osvobození všech nepeněžních zaměstnaneckých benefitů.
V dovětku bylo původně napsáno, že nefinanční benefity nemají mít „vazbu na práci“. Člen prezidia Komory daňových poradců a vedoucí sekce daně z příjmu právnických osob Jiří Nesrovnal k tomu pro iROZHLAS.cz řekl, že by takové znění mohlo způsobovat výkladové problémy, protože zaměstnanecké benifity jsou logicky vždy nějakým způsobem navázané na práci.
Formulku o „vazbě na práci“ považovali za problém i senátoři, a proto se po dohodě s finanční správou rozhodli nejasné spojení vypustit a celou úpravu tak zjednodušit, a především „ochránit“ klasické zaměstnanecké benefity.
„Upravené znění pozměňovacího návrhu schválené Senátem reagovalo na nedorozumění, která v této souvislosti vznikla, aby byl tento záměr naprosto zřejmý,“ vysvětlil mluvčí finanční správy Madle.
Bez připomínkového řízení
Proč byla změna potřeba? V praxi se stává často i to, že zaměstnanci dostanou v nepeněžitých bonusech, například na benefitové karty, body namísto ročních odměn nebo navýšení mzdy. Takový postup je pro firmy daňově výhodnější a podle aktuálně platné normy také v pořádku. To se ale nelíbí státu.
Proto se finanční správa, potažmo ministerstvo financí rozhodlo zákon narychlo změnit. Udělalo to načtením pozměňovacího návrh k zákonu o jednotném hlášení zaměstnanců, a změna tak neprošla žádnou diskusí ani připomínkovým řízením. Takový postup kritizovala odborná veřejnost.
Ministerstvo se ale bránilo nedostatkem času. „Pozměňovací návrh byl připraven v návaznosti na vývoj judikatury Nejvyššího správního soudu. Vzhledem ke končícímu volebnímu období bylo třeba co nejdříve odstranit možnosti nežádoucí daňové optimalizace, přičemž vzhledem k časové tísni již nebylo možné absolvovat standardní legislativní proces,“ uvedla Gabriela Krušinová z tiskového odboru ministerstva.
Resort financí úpravu zákona navrhl v reakci na dva loňské rozsudky týkající se právě zdanění zaměstnaneckých benefitů. Nejvyšší správní soud se zastal firem Sony DADC a TOKOZ, které místo části mzdy připisovaly svým zaměstnancům body v rámci benefitových systému Benefit plus, potažmo Cafeterie.
Soud mimo jiné řekl, že zákon takový postup umožňuje. „Pokud právní norma konkrétní pravidlo neobsahuje, nelze tento nedostatek dohánět či dotvářet namísto zákonodárce,“ píše se v jednom z rozsudků.
Podle finanční správy ale takový výklad nikdy nebyl záměrem zákonodárců. „Cílem navržené změny je výslovně odlišit zaměstnanecké benefity od příjmů, které jsou vázány na pracovní výkon, např. na odpracovanou dobu nebo na odvedený výkon, včetně například klasických ročních, kvartálních a jiných odměn vyplácených zaměstnancům, ať už jsou vypláceny v jakékoliv podobě,“ popsal Madle.
Legislativní počin roku 2024
Koaliční návrh je přitom nepříjemný ještě z jednoho důvodu. Když před dvěma lety ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu) udělal konsolidační daňový balíček, daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů úplně zrušil, takže by pro zaměstnavatele nebyly výhodné a hrozil by jejich zánik. Byl to Svaz průmyslu a dopravy, který spolupracoval na příznivější daňové úpravě benefitů, které jsou zaměřeny na oblast zdraví.
„Limitace benefitů z konsolidačního balíčku nedávala smysl a omezovala neúměrně možnosti firem přispívat mj. právě ke zdraví zaměstnanců. Cílem bylo přispět ke kvalitnější zdravotní péči o zaměstnance, která do jisté míry doplňuje i veřejné zdravotnictví,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz hlavní ekonom svazu Bohuslav Čížek.
O tom, že se jednalo o velmi povedenou úpravu zákona, svědčí, že změna získala cenu Legislativní počin roku 2024, kterou každoročně vyhlašuje společnost Deloitte.
Jenže koalice si ani nepočkala na to, jak bude tento Legislativní počin roku fungovat v praxi a navrhla výše zmíněnou úpravu, která může ovlivnit právě i benefity v oblasti zdraví.
„Úprava zaměstnaneckých benefitů vzbuzuje nejistotu mezi firmami. Pochybnosti jsou o to větší, že návrh byl načten bez jakékoliv diskuse s firmami či konkrétního odůvodnění. A v podstatě i v relativně krátkém čase účinnosti stávající úpravy, který neumožňuje ani relevantní vyhodnocení jejího fungování,“ dodal Čížek s tím, že konkrétní dopady se uvidí až v praxi.