‚Zaměstnanecké semafory‘ v některých městech Česka končí. Odporují pravidlům GDPR

Zelené a červené symboly značily u pracovníků úřadů, zda jsou v práci. Teď z internetových stránek měst a obcí pomalu mizí. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů zasahuje taková praxe do soukromí úředníků a porušuje i evropské nařízení o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR. Doporučil proto samosprávám, aby barevné symboly ze svých webů odstranily. Praha 14:10 21. července 2018

Když potřebovali obyvatelé dohonit pracovníka krajského úřadu v Jihlavě, stačilo se podívat na internetové stránky. Pokud byl zrovna v práci, tak u jeho jména svítila zelená. Pokud ne, objevil se u něj červený symbol.

„Bylo to využíváno, ale také zneužíváno. V minulosti jsem už několikrát přemýšlel o tom, jestli to nezrušíme, protože tu a tam to využil někdo z rodinných příslušníků, aby kontroloval manželku nebo manžela,“ popisuje pro Radiožurnál ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. Tento „zaměstnanecký semafor“ už proto lidé na webu nenajdou. Kraj tak podle Kadlece reaguje na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, který tuto praxi kritizuje.

U pracovníků jihlavského magistrátu ale zatím zelené a červené symboly svítí. „Jsme v rozpacích, protože snahou magistrátu vždy bylo, abychom byli vůči veřejnosti maximálně otevření. Na druhou stranu informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti osob na úřadě může být pro někoho dobrou informací pro to, aby se pokusil vniknout do jeho nemovitosti,“ připouští mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Také jihlavský magistrát už proto nejspíš o přítomnosti svých zaměstnanců informovat nebude. Už před dvěma týdny tyto semafory zrušila i radnice ve Žďáru nad Sázavou.

Červené a zelené symboly už zmizely také z webu Uherského Brodu. A problém řešil také Hodonín. „Zhruba čtrnáct dnů už tyto značky nevyužíváme. V některých okolních městech s tím měli problémy. Také na základě GDPR jsme se rozhodli tyto informace na webových stránkách o úřednících neposkytovat,“ říká mluvčí tamní radnice Josef Horníček.

V Blansku pak vedení města zadalo svým právníkům analýzu, na základě které rozhodne o dalším postupu.

Zatím bez pokut

Úřad pro ochranu osobních údajů upozornil, že tyto semafory na webových stránkách považuje za zásah do soukromí, sankce ale zatím podle předsedkyně Ivany Janů rozdávat nehodlá. „Obce si to přeberou a budou v souladu s tím zcela dobrovolně postupovat,“ podotýká pro Radiožurnál.

Europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák z hnutí STAN ale považuje výklad úřadu za absurdní.

„Pokud je úředník v práci, tak tuto informaci má právo vědět každý občan. Nedomnívám se, že by bylo možné na základě toho říci, že dochází k porušení jeho konkrétních osobních údajů,“ tvrdí.

„Úředník není běžným soukromým občanem, který pracuje pro soukromníka. Pracuje pro obec za veřejné peníze,“ doplňuje Polčák s tím, že chce o tom ještě s Úřadem pro ochranu osobních údajů jednat.

V seznamech zaměstnanců jednotlivých úřadů pak dál zůstanou pracovní telefonní čísla, která jsou tím nejsnazším kontaktem na úředníky měst a obcí.