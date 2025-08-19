Zanedbávání výživného už nebude trestné. Na svobodu se dostane více než 500 odsouzených
Novela trestního zákoníku některé odsouzené pustí na svobodu dřív, mělo by to být už na začátku příštího roku. To se týká hlavně těch, kteří si odpykávají trest za zanedbání povinné výživy, tedy typicky za neplacení alimentů. Umožní to už schválená novela trestního zákona. Informuje o tom Radiožurnál.
Zanedbání povinné výživy bude dekriminalizované. Laicky řečeno, nebude už trestné. Dřívější propuštění nám potvrdilo ministerstvo spravedlnosti.
Část odsouzených by se na začátku příštího roku mohla z věznic dostat na svobodu. Poslechněte si celou reportáž Marie Veselé.
„Trest těchto osob nebo jeho do 31. prosince 2025 nevykonaný zbytek se nadále nebude vykonávat. V případě, že půjde o nepodmíněný trest odnětí svobody, budou takové osoby propuštěny,“ odpovědělo Radiožurnálu ministerstvo spravedlnosti.
Propuštění by mělo být podle resortu automatické, ale ne pro ty, kteří tím zanedbáním povinné výživy vystavili své děti nebezpečí nouze.
Propouštění by se mohlo týkat několika stovek odsouzených. „Je to skupina nějakých zhruba 550 lidí, není to velká skupina. Zároveň je tam ale docela velká skupina lidí, kteří jsou ve výkonu trestu za vícero trestných činů a jedním z nich bylo neplacení výživného,“ popisuje šéfka Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smiggels Kavková.
Pro takové lidi automatické propuštění platit nebude. Soudy by jim ale podle ministerstva měly poměrně zkrátit jejich tresty.
Na asociaci se teď podle Smiggels Kavkové obrací desítky odsouzených a jejich blízkých a zajímají se, co novela trestního zákoníku znamená a jestli jim pomůže rychleji na svobodu. Jeden takový dopis z pardubické věznice přišel i do redakce Radiožurnálu.
Odsouzený Martin se ptá, co se bude dít s vězni po 1. lednu 2026. Se spoluodsouzenými ví, že se mění trestní sazby a že některé trestné činy budou dekriminalizované. Ke konkrétnějším informacím se prý ale nemůžou dostat.
Smiggels Kavková řekla, že by v tomto ocenila lepší komunikaci ministerstva.
Dekriminalizace konopí
Volnější budou podle novely třeba i pravidla pro držení konopí pro vlastní potřebu. Legální bude nově pěstování tří rostlin. Doma můžete mít od ledna 100 gramů konopí a venku 25 gramů. Propouštění ale v tomto případě nebude automatické.
„U konopí také došlo k částečné dekriminalizaci, ale jenom částečné, takže tam už to není automaticky,“ popisuje Smiggels Kavková. Tady se podle ní nabízí amnestie, kterou by museli podepsat prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala z ODS, který kandiduje ve sněmovních volbách.
A co bude s lidmi, kteří jsou za mřížemi za trestné činy, u kterých se od ledna snižují trestní sazby? Pro ně se podle ministerstva nic nemění. Například nižší tresty budou od ledna hrozit třeba za schvalování terorismu na internetu. Pokud už je teď někdo pravomocně za tento trestný čin odsouzený, musí vykonat celý trest, který mu už v minulosti určil soud.
Podle dat Vězeňské služby bylo ke konci července ve věznicích necelých 19 600 obviněných a odsouzených lidí. Kapacita věznic je naplněná na víc než 97 procent.
Zákonodárci schválili novelu trestního zákoníku i proto, aby pomohla ulevit právě plným věznicím.