Až se se mnou nebude chtít v hospodě nikdo bavit, skončím v politice, slibuje Zaorálek

Čtvrteční mimořádný moderátor Interview Plus Martin Veselovský z DVTV si k mikrofonu pozval bývalého šéfa české diplomacie, dnes ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Jaké to je, sedět ve vládě s premiérem za hnutí ANO Andrejem Babišem, který má stále nevyřešené problémy s možným střetem zájmů? Mužem, který o europoslancích říká, že jsou vlastizrádci nebo pomatení a třeba o poslankyni STAN Věře Kovářové, že je bestie?

„Je to samozřejmě nepříjemné… Je to věc, se kterou se budeme zřejmě potýkat pořád,… ale Andrej Babiš se nemění a chová stejně,“ odpovídá dlouholetý sociální demokrat Zaorálek.

„Šlo o to, jestli budeme (neustále) říkat tyto argumenty, které ho vlastně zneschopňují vést zemi, nebo respektovat výsledky voleb, ve kterých má (Babiš) největší mandát, a to i na funkci premiéra. Jestli zamrzneme,… nebo se s tím rozhodneme nějak pracovat,“ vysvětluje.

Podle ministra by jistě bylo lepší nemít tady premiéra, který má takové konflikty a není v tolika střetech zájmů. „Vtip je v tom,… že Babiš jako člověk, i se svou historií a majetkem, má právo kandidovat a má právo i vyhrát volby… My jsme na sebe ten úděl vzali.“ Sám Zaorálek si pak pokládá otázku, jak s tím pracovat?

„Země čelí složitým situacím: epidemie, utečenecká krize mezi Řeckem a Tureckem apod., takže potřebujeme vládu, která funguje. Má slušnou podporu mezi lidmi, takže v tuto chvíli, a když jste k tomu členem vlády, by člověk měl dělat vše pro to, abychom dokázali zareagovat na vše, co nám hrozí…. Takže vláda by měla pracovat co nejlíp,“ odpovídá si.

Babiš je cizopasný fíkus

Zaorálek kdysi o Babišovi řekl, že se chová jako cizopasný fíkus. Tedy jako přizpůsobivý politik, který se mění podle toho, jestli je zrovna ve vládě s ODS nebo s ČSSD. Trvá na tom?

„Řekl jsem to už dřív a myslel jsem to tak, že je to rostlina, která dokáže strom tak obepnout, vezme mu všechny živiny, až ztrouchniví. Na to mi sám Babiš řekl, že možná je fíkus, ale rozhodně ne parazitický, spíš nějakého vstřícného typu. Já si to ale do jisté míry myslím stále.“

Babiš totiž podle něj dokáže prodat práci ČSSD za svou, a tak to před voliči vypadá, jako by vše udělalo pouze hnutí ANO. „Tahle jeho vlastnost bohužel stále trvá, na tom nic nezmění ani to, že už mi jasně řekl, že parazitický fíkus není,“ doplňuje Zaorálek.

„Má zásada je, že až nebudu moct jít do hospody, protože se tam se mnou nebude chtít nikdo bavit, tak skončím s politikou. Zatím se tam lidé se mnou baví pořád.“ Lubomír Zaorálek

Je prý stará škola, a pokud bude v politice, bude za lidmi jezdit stále. Přestože třeba na Slovensku dokázal volby vyhrát Igor Matovič (OĽaNO), který dělal volební kampaň přes internet a videa.

„Je třeba se nad tím zamýšlet, a já to dělám… Taky si ale myslím, že my na ty ‚youtuby‘ a videa jednou zajdeme. Já ale stále věřím ve fyzický kontakt s lidmi a nebudu to měnit. Scházet se a mluvit s lidmi z očí do očí je pro mne něco základního a nikdy se nesmířím s tím, že by se to mělo dělat jinak.“

Fico není můj vzor

„Kdybych si myslel, že je takový názor tak zastaralý, tak bych ho asi neříkal,“ odpovídá na otázku, jestli ale takový typ politika nevyhyne jako kdysi dinosauři. „Politik, který třebaže vyhrál prostřednictvím videí, taky bude muset skládat účty. Jestli se ale s lidmi bavit nezačne, tak mu neprorokuji velkou budoucnost.“

A jak komentuje druhé místo pro slovenskou sociální demokracii a Roberta Fica? „Dnes poražený Fico má pořád 18 %, takže asi tušíte, že bych ta jeho procenta (pro nás) bral… On je ale příkladem politika, který vždy říká, že politika je pro něj to, kolika lidem podá ruku. Neříkám, že je to můj vzor, ale možná, že to ještě není konec slovenské sociální demokracie.“

Fico prý doplatil na to, že se zapletl v prostředí protkaném zřejmě mafiemi, „ale jako pro ministra zahraničí byla radost s ním a (Marošem) Šefčovičem, (Vladimírem) Rajčákem, dokonce i s Ficem na mezinárodní scéně spolupracovat… Byl to velmi dobrý partner a přál bych si, aby takový partner bylo Slovensko i v budoucnu,“ dodává Lubomír Zaorálek.

