Zaorálek: V Evropě chápou, proč jsme odmítli kvóty. Pokutě za neplnění se můžeme vyhnout

„Šlo o politický krok. Dávali jsme tím najevo, že systém nefunguje, a dokonce nám Řecko a Itálie v přemisťování brání, protože neplní věci, které jsme po nich chtěli,“ řekl v Interview Plus ministr zahraničí v demisi Lubomír Zaorálek z ČSSD.

Ministr vnitra Milan Chovanec ze stejné strany v létě do Bruselu vzkazoval, že „na území Itálie a Řecka není v současné chvíli nikdo, kdo splňuje podmínky pro relokace, proto je jakákoliv nabídka ze strany Česka bezpředmětná“. Podle komisaře pro migraci Dimitrise Avramopulose to ale nebyla pravda, protože jiné země uprchlíky přijímaly.

„Za svými slovy si stojím. Nepřipravili nám uprchlíky například z hlediska bezpečnosti. Hlavně jsme ale chtěli dát najevo, že systém nefunguje. Nebylo to ani o přijímání, šlo vlastně o to, abychom každé tři měsíce oznámili počet žadatelů. Bylo to jen byrokratické vykazování čísel,“ oponoval na Českém rozhlasu Plus Zaorálek.

Česká republika v rámci programu přijala dvanáct uprchlíků a Slovensko jen o čtyři více. Podobné usnesení ale nepřijali, nadále nabízeli volná místa a žalováni nejsou.

„My jsme žalobu očekávali. Rozsudek lze čekat v řádu osmnácti měsíců, ani ten ale nemůže znamenat uložení finančních sankcí. Stále je zde prostor pro dohodu,“ přiblížil.

Proč jsme euroskeptičtí?

Podle říjnového průzkumu Eurobarometru je v České republice nejméně příznivců Evropské unie ze všech členských zemí, jen 29 procent.

„Projevuje se to, že unie nebyla schopna dostatečně reagovat v okamžicích krize, ať už ekonomické, migrační nebo eura. A je to pravda, není jednoduché prosadit reakci 28 zemí,“ podotkl pravděpodobný příští předseda sněmovního zahraničního výboru.

Zároveň ale připomíná, že unie je schopná krize řešit. Například se posílila ochrana hranic a vlna migrantů přicházejících do Evropy je nesrovnatelně menší. „Trvá to dlouho, ale má to cenu. Žádné podobné uskupení ve světě nenajdete,“ uzavřel Zaorálek.