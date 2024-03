‚Můžeme chtít i výpis z katastru.‘ Ředitel školy hodlá zakročit proti spádové turistice, ministerstvo je proti

Ředitel základní školy v pražském Karlíně chce zakročit proti takzvané spádové turistice. Někteří rodiče totiž mění dětem trvalé bydliště, aby se dostaly do spádové oblasti vybrané školy. Jan Korda ale tvrdí, že u zápisu může chtít po rodičích výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu. „Jdeme do toho ostře. Podvodníky tady nechceme,“ prohlásil. Ministerstvo školství ale postup ředitele odmítá. Rodiče dokumenty podle něj překládat nemusí. Praha 6:25 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní škola Lyčkovo náměstí v Praze 8 se chce bránit spádové turistice (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Bude zjišťováno, zda trvalý pobyt dítěte odpovídá skutečnému bydlišti dítěte. Za tímto účelem mohou být od zákonných zástupců vyžadovány doklady k prokázání této skutečnosti, například výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva a podobně,“ popsal opatření Jan Korda, ředitel základní školy Lyčkovo náměstí v Praze 8.

„Pokud bude zjištěno, že došlo k účelovému zřízení trvalého pobytu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání,“ vzkázal rodičům, jejichž děti se letos chystají k zápisu.

Korda tím chce bojovat proti takzvané spádové turistice, což je častý problém škol hlavně ve větších městech. Každá škola má svou určitou oblast, ze které musí přijmout všechny žáky do prvních tříd. Někteří rodiče proto dětem účelově mění trvalé bydliště, aby je na vybranou školu dostali. Počty zájemců pak ale v některých školách převyšují kapacity.

Základní škola Lyčkovo náměstí řeší tento problém už několik let. „Podle kvalifikovaného odhadu zhruba patnáct procent rodičů u ZŠ Lyčkovo náměstí každoročně mění účelově bydliště dětí,“ upřesnil Martin Šalek, mluvčí Prahy 8, která je zřizovatelem školy.

Loni měli na sto míst podle ředitele Kordy 122 spádových dětí. A hrozilo losování, které je jediným zákonným způsobem, jak zvolit úspěšné uchazeče, pokud kapacity nedostačují. „Je to známka kvality školy, když je o nás zájem, ale budova není nafukovací,“ zdůraznil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál ředitel.

Škola tehdy nakonec po protestech rodičů otevřela ještě jednu třídu. Letos ale upozorňuje, že už to tak snadné nebude a pravidla u zápisu budou striktní. „Budeme moct vzít pouze tolik tříd, kolik nám letos odejde. Máme čtyři třídy deváťáků. Takže příští školní rok můžeme otevřít čtyři třídy prvňáků,“ přiblížil Korda, podle kterého už také městská část zmenšila pro jeho školu spádovou oblast.

Ministerstvo nesouhlasí

Výpis z katastru ale není podle ministerstva školství dokladem, který by rodiče museli u zápisu dítěte do první třídy předkládat. „Pokud jej uchazeč nedoloží, není to vada podání a není možné kvůli tomuto nedoložení žádost zamítnout,“ upozornila mluvčí resortu Tereza Fojtová.

Podle ministerstva navíc musí dát škola všem dětem, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti, stejnou šanci na přijetí, nehledě na to, jak dlouho děti ve spádové oblasti žijí či zda bydlí s rodiči nebo ne.

„Podmínkou je pouze trvalý pobyt uchazeče–dítěte. Za současného právního stavu tedy platí, že všichni uchazeči s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mají stejný nárok na přijetí. Pokud se do školy hlásí více spádových uchazečů, než je možné přijmout, je primárně odpovědností zřizovatele, aby situaci napravil,“ upozornila Fojtová.

Mluvčí osmé městské části k tomu doplnil, že základní škola na Lyčkově náměstí se má dočkat nových tříd, ale možná ne letos. „Tři třídy mají vzniknout v budově bývalé pošty a jedna další v bývalé hospodě. Vzhledem k délce stavebního řízení ale nelze na navýšení kapacity v letošním roce spoléhat,“ konstatoval Šalek.

Praha 8 pak opatření ředitele Kordy podporuje. „Je jasné, že spádová turistika by přijímání dětí vyhrotila do situace loňského roku. Proto chápeme rozhodnutí školy ověřovat trvalé pobyty dětí, i když nás ani školu toto opatření vůbec netěší,“ uvedl místostarosta Matěj Fichtner (ANO).

Musí to prokázat

Pokud by chtěl ředitel dítě s rodiči od zápisu opravdu vyhodit, musel by podle ministerstva účelovou změnu adresy prokázat. „Český právní řád nechrání obcházení zákona nebo zneužití práva,“ varovala před podvodem mluvčí resortu Fojtová.

Korda v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál ještě podotkl, že mají i spoustu jiných postupů, jak zjistit, že rodiče podvádějí. Žádné ale nejmenoval. „Konkrétní metody uvádět nemůžeme, rodiče by se zvládli připravit,“ mínil.

Zároveň apeloval na čest rodičů. A zdůraznil, že pokud se děti, které v dané oblasti bydlí jen na oko, do školy dostanou, učitelé a vedení na to stejně přijdou. „To že dítě není z Karlína, ale z jiné části Prahy, zjistíme i díky projektům o našem okolí, které dětem dáváme dělat v první třídě. V tu chvíli víme, kdo měl a kdo neměl účelovou adresu,“ poznamenal.

Zápisy do prvních tříd budou probíhat od 1. do 30. dubna. Každá škola si v tomto měsíci zvolí svoje konkrétní datum.