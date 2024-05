Zapisovatelé rozhodují o rychlosti soudů. Delší stávka by mohla rozpočet stát víc, než přidat jim, říká soudce

Za jakých okolností mohou politici zmrazit platy soudců? Je v souladu s dobrými mravy, pokud se soudci domáhají zvýšení platů u Ústavního soudu? Jaký výsledek bude mít včerejší stávka soudních zaměstnanců a jak by se dalo zefektivnit fungování české justice? „Narážíme na to, že hardware, který justice používá, dlouhodobě není zrovna v nejlepší kondici,“ poukazuje host Dvaceti minut Radiožurnálu Libor Vávra, prezident Soudcovské unie. Praha 0:10 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Vávra, prezident Soudcovské unie | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

Pojďme od platů soudců k platům ostatních soudních pracovníků. Den potom, kdy Ústavní soud rozhodoval právě o platech soudců, zasáhla justici jednodenní stávka zaměstnanců soudů. Podle odborů se do ní včera zapojilo 95 % z nich. Jak výrazně ta stávka narušila chod soudů? Zaznamenali jste nějaké zásadní problémy?

Já si myslím, že naši kolegové odborní pracovníci ve chvíli, kdy se rozhodli pro jednodenní stávku, dobře věděli, že nepoškodí zájmy účastníků řízení. Ano, v řadě případů se muselo odročit, nicméně procento kauz, které se tak lehce zpomalily, nebude zase tak značné, protože v některých agendách ani není potřeba přítomnost odborného aparátu v ten den v jednací síni.

Navíc se pochopitelně předsedové soudů se snažili vytvořit podmínky pro soudce, aby soudit mohli, nasadili se asistenti, vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří ten den dělali administrativní práci a díky tomu umožnili chod jednání. K nějakým odročením došlo, nicméně nemyslím si, že jednodenní stávka by měla dopad na průběh výkonu spravedlnosti.

Z pohledu soudců, jak důležití jsou tito zaměstnanci?

Já někdy s nadsázkou říkám, že odborný aparát soudu rozhoduje o rychlosti soudního řízení a soudce o jeho kvalitě. Pokud odborný aparát nepracuje precizně a není skvěle vyškolen, začnou přibývat chyby typu špatně zaslaných doručenek, nekvalitně doručených datových schránek a podobně, čímž se zmaří celé jednání a musí se potom odročit. To je něco, co za odborný aparát nikdo neudělá.

Jsou to oni, kdo vede veškeré elektronické rejstříky, pracuje s databázemi, které potom připravují podklady pro soudce. Navíc přibývá asistentů, kteří významným způsobem přispívají ke kvalitě podkladů pro rozhodnutí v dané věci. Všude v Evropě vliv odborného aparátu na chod soudů – i poměr těch zaměstnanců – vzrůstá a potom si některé země mohou dovolit dokonce omezovat počty soudců.

Vy jste zaměstnance soudů opakovaně podpořil, mluvil jste o tom, že jejich platy jsou opravdu velmi nízké. Je z vašeho pohledu adekvátní ten požadavek na zvýšení o 15 %, nebo by třeba z vašeho pohledu to zvýšení mělo být ještě výraznější?

Já si myslím, že to už je otázka spíše politická, protože odbory budou vyjednávat s ministrem, potažmo s vládou, a tady jako soudce cítím, že bych se k tomu vyjadřovat neměl.

Já si myslím, že jejich požadavek, aby za svoji práci dostávali stejné peníze jako jiní státní zaměstnanci za podobnou práci, je naprosto spravedlivý. Mohu dosvědčit, že práce mají spoustu a v drtivé většině případů ji dělají, jak nejlépe dokážou, takže je podporuji. Ale do detailů bych se nerad pouštěl, nechci dělat politiku.

Očekáváte, že ta stávka situaci opravdu změní?

Pan ministr za této ekonomické situace určitě není v jednoduché situaci. Víte, ono také díky politickým rozhodnutím přibylo těm lidem spousta práce: například zastavování marných exekucí, to jsou desítky tisíc spisů, které musí zpracovat, a justice na to nedostala víc peněz nebo víc lidí. Přibyla jim práce i ohledně předávání vykonávacího řízení v celní správě.

Čili oni mají pocit, a proto se to asi nakumulovalo zrovna letos, že jim významně přibylo práce, ale nikdo jim nepřidal ani na penězích, ani jim nepřidal nové kolegy. Je otázka, jak vybalancovat všechny vlivy, které se sešly zrovna v letošním roce.

Zaměstnanci soudu zůstávají ve stávkové pohotovosti. Pokud by se rozhodli pro další, a třeba delší stávku, to už by byl problém?

Já si myslím, že kdyby stávka byla týdenní nebo delší, mohly by vzniknout opravdu velké škody na státním rozpočtu. Kdyby se musely odročovat třeba stovky nebo tisíce jednání, logicky by ti účastníci měli vůči státu právo na náhradu škody, nebo minimálně by se škod domáhali.

Následná škoda by možná převážila sumu peněz, kterou dnes ti lidé požadují. To si myslím uvědomují obě strany, a proto oceňuji zatím zdrženlivost našich kolegů, že skutečně jenom pohrozili tou jednodenní, do jisté míry demonstrativní stávkou vládě, co by se mohlo dít.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS svolal na 13. června schůzku, na které chce o stavu justice debatovat se zástupci všech právnických profesí. S jakými prioritami tam půjdete vy?

Já jsem trestní soudce, čili docela pociťuji potíže s eskortami vězeňské služby. To věc, která navenek zatím příliš nepronikla. Myslím si, že absolutní priorita z hlediska soudů jsou platy zaměstnanců.

Samozřejmě je to věc, kterou by šlo řešit i podstatně koncepčnějším způsobem do budoucna, nasazením kvalitnější digitalizace. Dnes už máme i v češtině nástroje, které dokážou přepsat mluvené slovo. Narážíme nicméně na to, že dlouhodobě hardware, který používá justice, už není zrovna v nejlepší kondici, případně i páteřní počítačové programy jsou leckdy vousaté.

Nasazovat na ně nejmodernější nástroje je zřejmě i podle našich IT odborníků značně riskantní. Ostatně, to je třetí věc: kvalita a dobré odměňování IT pracovníků. Ale to trápí celou státní správu, nikoliv jenom náš resort.

