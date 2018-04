Začínají zápisy do prvních tříd. Děti se k nim dostavit nemusí, stačí rodný list

Rozpoznat geometrické tvary nebo barvy. I to je jedna z dovedností, kterou učitelky u dětí prověřují při zápisech do základních škol. Zápisy mají školy naplánované od úterý do konce dubna. Podle odhadů ministerstva školství jde asi o 135 tisíc dětí, pětina z nich dostane odklad. Praha 6:15 3. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku začínají zápisy do prvních tříd základních škol. (Ilustrační snímek) | Foto: Pan Xiaozhen | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Kristýnko, já tě vítám u nás ve škole. Těšila ses na zápis?“ Tak to vypadalo loni při zápisu do první třídy v malotřídce v Popelíně na Jindřichohradecku.

Rodič přitom dítě ale do školy povinně přivést nemusí. Stačí, když přijde s rodným listem předškoláka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Česku začínají zápisy do prvních tříd základních škol.

„Své dítě nemusíte nechat testovat. Zápis do první třídy není přijímací zkouškou. Přítomnost toho dítěte může dát rodiči zpětnou vazbu o jeho připravenosti na školní docházku, ale ani pak není důvodem pro odmítnutí dítěte,“ upozorňuje posluchače Radiožurnálu mluvčí veřejné ochránkyně práv Ivana Hrazdílková.

Učitelky u zápisu ověřují, jestli je dítě schopné třeba rozeznat geometrické tvary nebo rozložit slovo na slabiky.

Podle prezidentky Asociace ředitelů základních škol Hany Stýblové děti k zápisům většinou chodí osobně: „Den zápisu v povinné školní docházce je pro dítě velmi důležitým dnem. Rodina by ho tak měla prožít, měla se v tom hektickém dnu trochu zastavit. Ten den je takový motivační, je to poprvé, co se z něj ještě nestane školák, ale je to ten první krok k tomu.“

Ministerstvo školství loni termín zápisů přesunulo z ledna na duben. Úřad si od toho sliboval menší počet žádostí o odklad. To se nestalo. Dětí, které do první třídy nastoupí až v sedmi letech, naopak přibylo. Ministerstvo přínos změny termínu zatím hodnotit nechce.

„Vyrovnat vstupní předpoklady dětí pro základní vzdělávání by měl pomoci také povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Je proto předčasné vyhodnocovat již nyní nějaké zásadní závěry,“ říká mluvčí Jarmila Balážová.

Podle Olgy Pohlové z pražské Pedagogicko-psychologické poradny se tři měsíce, o které se zápisy posunuly, můžou někdy ve vývoji dítěte projevit.

Losování žáků

Podle odhadů ministerstva školství letos do prvních tříd nastoupí meziročně zhruba o tři a půl tisíce dětí míň. Kvůli nedostatečné kapacitě míst se ale v minulosti na některých školách muselo přijetí žáků losovat. Třeba Praha letos spádovost některých škol měnila.

„Novela vyhlášky je navrhována zejména kvůli nově vzniklým ulicím v rámci bytové výstavby. Kvůli změnám v názvu ulic a kvůli úpravě názvů škol. Některé městské části navíc požadovaly i úpravu v jednotlivých školských obvodech,“ potvrzuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Zápis může škola zorganizovat kdykoliv během celého dubna. Přesný termín určuje ředitel.