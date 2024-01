V Českém Krumlově se chystají na možnou povodeň, Vltava stoupá na třetí stupeň. Praha zavírá náplavky

Český Krumlov se připravuje na možnou povodeň. Vedení města dostalo informaci z Povodí Vltavy, že hladina Vltavy stoupne na třetí povodňový stupeň a ve městě dosáhne nejméně 230 centimetrů. Radnice zřídila místa, kde chystá pytle s pískem. Vodohospodáři očekávají přítok do Lipna až 340 metrů krychlových za vteřinu, řekl starosta Alexandr Nogrády (ANO). V Krumlově se řeka vrátila na druhý stupeň povodňové aktivity. Český Krumlov 11:03 3. 1. 2024 (Aktualizováno: 11:03 3. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přehrada Vrané nad Vltavou odpouští velkou masu vody, která přichází ze Sázavy | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dostali jsme varování od Povodí Vltavy, že bude zvýšený odtok vody z lipenské přehrady na 90 metrů krychlových za vteřinu, což je o dvacet víc, než vypouštěli doteď. To pro nás představuje dvacet centimetrů. Pokud ovšem začne na cestě mezi Lipnem a Českým Krumlovem pršet, tak to může dál zvedat centimetry ještě výrazně výš. Zahájili jsme proto přípravy ve městě, zřídili jsme místa, kde budeme dělat pytle s pískem,“ řekl starosta.

Hladina podle starosty stoupne určitě na třetí, nejvyšší povodňový stupeň. „Víme, že dosáhneme 230 centimetrů, asi až 240 centimetrů. Povodí očekává přítok do Lipna až 340 metrů krychlových, což je obrovské číslo,“ řekl starosta.

Povodňový stav hlásí přes 40 měřicích míst. Nejvyšší stupeň ohrožení platí na Labi a Otavě Číst článek

Hladina řeky při kulminaci by měla být nejméně o deset centimetrů výš, než tomu bylo mezi vánočními svátky, kdy byla také na třetím stupni povodňové aktivity, dodal starosta.

V kraji platí první povodňový stupeň na dalších třech místech na řece v kraji. Hladina se může ještě zvýšit, jelikož ve středu bude nadále pršet, uvedla Eva Houbová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

„Očekáváme srážky prakticky po celý den. Na Šumavě budou výraznější především večer a v noci na čtvrtek, což může ještě zvýšit hladinu řek," uvedla.

V Českém Krumlově byla ve středu kolem 10.00 výška Vltavy 212 centimetrů. První, což znamená nejmírnější povodňový stupeň, potom platí na řece také v Lenoře na Prachaticku, Vyšším Brodě a Zátoni na Českokrumlovsku.

V Českém Krumlově byla řeka na třetím povodňovém stupni od 28. prosince do silvestra. Poslední den loňského roku klesla na druhý povodňový stupeň.

Hladiny jihočeských řek zvedly deště a tání v období před Vánoci a o svátcích. Kvůli tomu vodohospodáři museli upouštět z lipenské přehrady více vody, než do ní přitékalo, což způsobilo zvednutí hladiny Vltavy pod nádrží. Voda v Českém Krumlově nezpůsobila vyšší škody, zaplavila několik sklepů a zahrádek.

Celková situace v Česku

Déšť v Česku zvedl hladiny mnoha řek, dosažení prvního nebo druhého stupně povodňové aktivity hlásilo ve středu ráno kolem 50 měřicích míst. Třetí stupeň, tedy ohrožení, který ve středu brzy ráno zaznamenaly Labe ve Vestřevi a Otava v Rejštejně, už nikde neplatí.

Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Na Šumavě, v Krkonoších a Jizerských horách varují meteorologové před vydatným deštěm do čtvrtečního rána, výstraha před rozvodněním zejména na tocích odvodňujících horské a podhorské oblasti Čech platí do odvolání.

Praha zavírá náplavky

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na síti X a oznámil, že Praha v návaznosti na zvýšení průtoku ve Vltavě znovu uzavírá náplavky. Zároveň ale ujistil občany, že se jedná o preventivní kroky a žádné škody nehrozí.

V Praze uzavíráme náplavky a přerušujeme plavbu. Děkuji všem za respektování všech opatření.

Jsou to preventivní kroky a žádné škody v tuto chvíli nehrozí! Děláme za @MZeCr s pracovníky @povodivltavy a ve spolupráci s dalšími, abychom situaci zvládli. — Marek Výborný (@MarekVyborny) January 3, 2024