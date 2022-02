V Česku je přes 166 000 pozemků a nemovitostí bez vlastníka, nebo ke kterým se nikdo nehlásí

V Česku je přes 166 000 zapomenutých nemovitostí a pozemků, o které se nikdo nehlásí. Možní potomci majitelů o pozemcích často ani neví. V Ústeckém kraji je nevíce pozemků na Litoměřicku, a to přes 5800. Ústí nad Labem 15:26 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zarostlé pozemky na místě bývalého jablečného sadu v Krupce. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který tento majetek eviduje, proto vlastníky vybízí, aby se o majetek přihlásili. Čas mají do konce roku 2023, poté nemovitosti propadnou státu.

„Obrátili jsme se na naši obec Klapý. Řešili jsme to se starostkou, aby nám vyjela data narození těch jednotlivých lidí, kteří tam jsou – abychom dokázali říct, jestli je to pradědeček, nebo prababička, nebo že to nejsou oni,“ popisuje své dosavadní výsledky pátrání Matěj Prošek z Klapého.

V seznamu zapomenutých pozemků totiž našel pole, které by mohlo patřit jeho předkům. Na obci ale potřebné dokumenty nenašli.

Vedení obce pana Proška odkázalo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Právě tam se mají podle mluvčí úřadu Michaely Tesařové, vlastníci obracet: „Náš úřad může občanům poradit, jaké dokumenty předložit, a kde je případně dohledat. Samotné posouzení, zda jsou shromážděné listiny pro zápis vlastnictví dostatečné, přísluší katastrálnímu úřadu nebo soudu – v případě dědického řízení. “

Neznámé vlastníky pozemků ale vyhledává i samotný úřad. Ten také našel a oslovil Romana Štěpána.

„Jedná se tady o ten pozemek. To je tady pod vesnicí kousek. Tenkrát to děda někde koupil, tak jsem si říkal, přece to nenechám propadnout státu. Je to orná půda, krásná černozem. Je tam i kus potoka, kde jsou i stromy. Už mám i plán, že to asi nechám místnímu zemědělskému družstvu – pronajmu jim to,“ ukazuje na mapě kus zapomenutého pole o rozloze více než 3000 metrů čtverečních po svém dědovi 63letý rodák z Klapého, Roman Štěpán.

Cesta k němu ale podle jeho slov nebyla jednoduchá. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ho kontaktoval na podzim roku 2019, aby doložil potřebné dokumenty.

„Úmrtní i křestní list jsem musel sehnat. Trvalo to vlastně tři roky. Oni řekli, že kvůli tomu, že je ten koronavirus, tak že to ten notář nestíhá,“ vzpomíná Roman Štěpán.

Za posledních 7 let se úřadu podařilo úspěšně dohledat vlastníky více než 43 000 pozemků a nemovitostí. Ve většině případů už někdejší majitelé nežijí.

„Nejvíce nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky je v příhraničních oblastech Zlínského a Jihomoravského kraje,“ doplňuje Michaela Tesařová.

Celkem je v Česku přes 166 000 zapomenutých pozemků a nemovitostí. Pokud se o ně lidé nepřihlásí do konce roku 2023, propadnou státu.