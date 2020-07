Zaorálek má negativní test na covid-19. S nakaženým se setkal na konci června ve Větrném Jeníkově

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v pondělí absolvoval test na covid-19, výsledek byl negativní, oznámil večer na facebooku. Na testy musel kvůli kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem ve Větrném Jeníkově na Vysočině koncem června. Po víkendu stráveném v Ostravě se Zaorálek podle svých slov vrací do Prahy a v úterý může do práce. Hlavní hygienička Rážová mu doporučila zůstat kvůli inkubační době covidu-19 ještě čtyři dny doma. Praha 22:30 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek o negativním testu informoval v pondělí na facebooku. | Zdroj: ČTK

V pátek ministra čeká další test, a teprve pokud i ten bude negativní, může se Zaorálek vrátit na ministerstvo.

Ministr uvedl, že výsledek je negativní s jistotou 99,9 procenta. „Jsem moc rád, že nezkomplikuji život svým blízkým, spolupracovníkům a všem, se kterými jsem v posledním týdnu osobně jednal. Uvědomil jsem si, kolik by takových za těch deset dní bylo,“ dodal.

O tom, že před nedávnem strávil delší dobu ve Větrném Jeníkově ve společnosti nakaženého člověka, ho v pondělí po poledni telefonicky informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

„Řekl mi, že je mu to líto, ale má pro mě nepříjemnou zprávu. Byl jsem prý vytrasován jako někdo, kdo 26. června strávil ve Větrném Jeníkově delší čas ve společnosti člověka, který je nakažen koronavirem covid-19. Řekl mi, že mám vyčkat doma a že mi budou volat hygienici s dalším postupem,“ uvedl. Ministr poté absolvoval výtěr u pojízdné záchranné služby Ostrava - Jih, po několika hodinách se dozvěděl, že test na covid měl negativní.

Jeho plány na návrat do Prahy a na úřad ale změnil telefonát od Rážové, která po konzultaci s krajskými hygieniky o situaci ve Větrném Jeníkově doporučila ministrovi zůstat do konce pracovního týdne doma, aby byla dodržena čtrnáctidenní karanténa. "V pátek budu muset muset absolvovat ještě jeden test na koronavirus a pokud bude opět negativní, budu moci zpět do práce," napsal později večer Zaorálek.

Ve Větrném Jeníkově se v neděli objevil nový případ covidu-19 na Vysočině, podle webu obce je tam víc lidí, kteří mají některé z příznaků připisovaných koronaviru. Výsledky testů mají být v úterý. V městysi byla znovu zavedena povinnost nosit roušky a dodržovat rozestupy, do odvolání je uzavřená knihovna, obecní úřad, hostinec nebo pošta Partner. Obchody zůstaly otevřené.

74034