Muž, který v Brně ohrožoval lidi, měl funkční zbraň. Policie v budově našla i možné zbytky výbušniny

Jmenuje Zeman předsedu Ústavního soudu? Většina jeho členů to odsuzuje, říká novinářka Procházková

„Prezident je volen na pět let a Miloši Zemanovi funkční období skončí 8. března. Nemůže dopředu zasahovat do období následujícího prezidenta,“ říká v Interview Plus novinářka týdeníku Respekt.