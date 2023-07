Inspekce opět řeší zásah proti muži u Národního muzea. Na stole má trestní oznámení

Generální inspekce bezpečnostních sborů obdržela trestní oznámení, které se týká zásahu policistů během březnové protivládní demonstrace před Národním muzeem. Pro iROZHLAS.cz to řekla mluvčí útvaru Ivana Nguyenová. Podrobnosti sdělit nechtěla. Že oznámení podá, ale už na začátku června avizoval muž, proti němuž policie zakročila. Mířit podle jeho advokáta mělo na zasahující policisty a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Praha 5:00 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po ukončení demonstrace Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO) na Václavském náměstí, se stovky demonstrantů přesunuly před Národní muzeum | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Oznámení dostali na stůl také žalobci z Městského státního zastupitelství v Praze. „Podle dostupných informací nebyly dosud v předmětné věci shledány zákonné důvody pro zahájení řízení podle trestního řádu,“ uvedl k tomu pro iROZHLAS.cz jeho mluvčí Aleš Cimbala.

Po demonstraci v Praze zadržela policie 18 lidí. Chtěli strhnout ukrajinskou vlajku z Národního muzea Číst článek

Cimbala ani Nguyenová nechtěli sdělit žádné podrobnosti. Už na začátku června ale avizoval podání trestního oznámení advokát muže, proti kterému policisté před muzeem zakročili. „Náš klient byl bezdůvodně napaden a zbit,“ řekl právní zástupce Zdeněk Kašpárek.

Muž podle něj stál dvacet metrů od kordonu policistů, nijak je prý nenapadal. Navíc mu podle advokáta nebyla poskytnuta žádná pomoc a sám si musel zavolat záchrannou službu. Dodnes se podle něj léčí.

Advokátní kanceláři se podle Kašpárka podařilo ztotožnit tři policisty, kteří proti muži zasahovali, i velitele zásahu. Oznámení tak má mířit právě na ně a také na ministra vnitra Rakušana.

‚Profesionální zásah‘

„O žádném trestním oznámení nevím,“ reagoval v SMS pro iROZHLAS.cz Rakušan, policie ho neoslovila. „Vím ale, že GIBS se tím zásahem zabýval z úřední povinnosti krátce po zákroku a došel k závěru, že nejsou dány důvody k zahájení trestního řízení,“ připomněl ministr vnitra.

‚Podněcoval k trestnému činu.‘ Muž, který u muzea vyzýval k stržení ukrajinské vlajky, dostal podmínku Číst článek

Inspekce totiž incidenty, ke kterým došlo před Národním muzeem v březnu, na základě několika podání skutečně přezkoumala. Neměla ale ani podezření, že by se policisté dopustili protiprávního jednání. Podaní tak akorát předala Policii ČR, aby vyhodnotila, zda nemohlo dojít ke kázeňskému provinění.

Rakušan pár dní po demonstraci označil zásah za profesionální. „V té první fázi byl (zásah) defenzivní. To znamená, že policie se primárně snažila odvést lidi před muzeem, kteří mohli být potenciálním terčem těch, kteří se snažili vniknout do Národního muzea, odvedla je do bezpečí (...) Tohle násilí je zcela neakceptovatelné,“ uvedl tehdy v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi.

Březnová demonstrace

Několik stovek účastníků protivládní demonstrace z 11. března se pokusilo vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku, vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. Výzvy policie k rozchodu protestující neakceptovali, policisté zajistili dvacet lidí. Tři policisté byli zraněni. Policie se zabývala šestnácti podněty ohledně zásahu.

Za pokus strhnout ukrajinskou vlajku udělil soud čtrnácti lidem pokutu. Další řízení ještě probíhají Číst článek

Do incidentu se zapojil i děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík, což byl jeden ze spouštěčů sporu o jeho setrvání ve funkci.

V červnu dostalo za pokus strhnout ukrajinskou vlajku čtrnáct lidí tisícikorunovou pokutu, další řízení ještě probíhají.

Obvodní soud pro Prahu 1 také již dříve odsoudil Jaroslava Popelku, který ke stržení ukrajinské vlajky vyzýval. Za podněcování k trestnému činu mu uložil čtyřměsíční podmínku se zkušební dobou na rok a půl. Na 18 měsíců mu zároveň zakázal pobyt na území Prahy. Rozhodnutí není pravomocné.