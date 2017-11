Zásah v Lipníku? 'Dveře byly dokořán, do soukromých prostor jsme vstoupili podle zákona,' tvrdí policie

Vstup policie do soukromých prostor jednoho z domů v Lipníku nad Bečvou byl podle policie zákonný. Do místnosti se prý nedostali násilně, protože dveře byly dokořán. Organizátoři protestu vniknutí do míst, odkud ve středu pouštěli při mítinku Miloše Zemana píseň Modlitba pro Martu, ale odsuzují.

