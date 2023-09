30 tisíc balíčků v depu. Majitel haly na Liberecku je odmítá vydat Zásilkovně kvůli sporu o smlouvu

Zhruba dvě třetiny reklamací kvůli balíčkům z internetových obchodů, které uvízly v depu v Bílém Kostele nad Nisou na Liberecku, už vyřídila přepravní společnost Zásilkovna. Vyplývá to z jejího vyjádření pro Český rozhlas. Tisíce zásilek v hale leží od přelomu srpna a září. Důvodem je spor Zásilkovny a majitele depa o platnost smlouvy. Tu Zásilkovna vypověděla, majitel depa ale tvrdí opak a balíčky zatím vydat nechce. Liberec 7:00 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zásilkovna už využívá jiné depo (ilustrační foto) | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

„Zásilku v tuto chvíli řeším s odesílatelem zásilky. Ti budou balíček reklamovat,“ říká Mirka Hlavatá.

Zákaznice, která si prostřednictvím Zásilkovny nechala poslat balíček z internetového obchodu s mýdlem nebo dekorativními svíčkami, s tím, jak firma situaci řešila, spokojená není. „Každý operátor tvrdil něco úplně jiného, byť teoreticky by měli mít přístup k úplně stejným informacím.,“ doplňuje Hlavatá.

Její zásilka už několik týdnů leží v hale firmy MSLOGISTICS na okraji Bílého Kostela nad Nisou. A tato společnost ji a tisíce dalších odmítá vydat.

„My to chceme udělat formou auditu, transparentně, ať je u toho přítomna nějaká třetí osoba, která ztotožní zásilky atd.,“ říká vedoucí depa Jan Resler, za jakých podmínek společnost zásilky vydá.

„Do depa nemá nikdo přístup. Je hlídané kamerami, alarmem i požárními hlásiči, protože už jsme začali mít strach i z toho, že by tu mohlo dojít k nějakým věcem, které by nebyly úplně legální,“ vysvětluje Resler, podle kterého by mohlo být v budově zásilek možná až třicet tisíc.

Provozovatel depa i přepravní firma se navzájem obviňují z neochoty situaci řešit. „Naším cílem je dohodu najít. Ale vzhledem k tomu, že druhá strana odmítla veškeré pokusy o smírné řešení a vydání zásilek, nezbývá než dále postupovat standardními právními prostředky,“ uvedl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Zásilkovna už využívá jiné depo ve středočeských Benátkách nad Jizerou. Poškozené zákazníky žádá, aby vyplnili reklamační formulář. Detaily, jak postupovat, najdou na jejím webu.