Zásoby nafty a agregáty. Města na severu Čech se snaží po výpadku proudu předejít podobným situacím

Rozsáhlý výpadek elektřiny před týdnem ukázal slabiny v mobilní komunikaci a také v zásobování pohonnými hmotami. Výpadek zasáhl asi milion odběratelů ve Středočeském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji i část Prahy. Některá města v na severu Čech proto už mají plány, jak podobným problémům při přerušení dodávek elektřiny předejít, zjistil Český rozhlas Sever. Ústí nad Labem 10:15 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový agregát (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krajská záchranná služba bude muset řešit dostatek nafty do sanitek, řekl její mluvčí Patrik Christian Smorej. „Ukázalo se, že některé čerpací stanice nemají k dispozici náhradní zdroj elektrické energie, který by vydržel v řádu několika hodin.“

Hasiči pak budou pořizovat další agregáty. „Na pobočných stanicích to ještě nemáme dokončené, takže se to budeme snažit dohnat co nejrychleji,“ vysvětlil jejich krajský mluvčí Milan Rudolf.

Policie se zase bude podle krajského mluvčího Kamila Marka zabývat výpadkem generátoru elektřiny na krajském ředitelství.

Spadlý stožár vysokého napětí u Žernosek | Zdroj: HZS Ústeckého kraje