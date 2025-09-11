Zastaralá střecha neunese sníh. Svijanské hale v Liberci pro hokejisty a krasobruslaře hrozí uzavření

Liberci hrozí, že se na zimu zavře Svijanská aréna v městském sportovním parku. Magistrát uzavření zvažuje kvůli nevyhovující střeše. Zda k němu opravdu dojde, zatím není jasné. Zimní stadion využívají mladí hokejisté i krasobruslaři. Slouží také veřejnosti. Město proto hledá řešení, jak ledovou plochu nahradit.

Sportpark v Liberci

Sportpark v Liberci | Foto: Jiří Částka | Zdroj: ČTK

Zimní stadion Svijanská aréna je z konce 50. let minulého století. Zastřešený byl až o deset let později. Současná střecha je stará zhruba 40 let.

Město sice v průběhu let nechalo udělat několik dílčích oprav, přesto je střecha podle posudku z letošního června v nevyhovujícím stavu. Píše se v něm, že provoz haly je za stávajících podmínek možný pouze do prvního sněhu. Nosná ocelová konstrukce je totiž podle materiálu zrezivělá, z toho důvodu má sníženou nosnost. 

Magistrát si nechává zpracovat ještě jeden posudek, ten by měl být hotový do konce září. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO (kandiduje do sněmovních voleb) by měl ukázat, jestli je stav haly opravdu tak špatný, nebo jestli jde udělat nějaká opatření, aby halu nebylo nutné zavírat.

Lenert uvedl, že magistrát zároveň začal s přípravami rekonstrukce střechy. Hotová je podrobná studie a v blízké době chce zadat projektovou dokumentaci. Náklady vedení města odhaduje na 30 až 50 milionů korun. Začít by mohla už příští rok na jaře a potrvá zhruba půl roku.  

Svijanská aréna slouží pro tréninky i zápasy mladých hokejistů, krasobruslaře i amatérské hokejové týmy. Využívají ji také školy a veřejnost, která navštěvuje pravidelné veřejné bruslení. Pokud by se stadion na zimu zavřel, plánuje magistrát postavit náhradní ledovou plochu v provizorní nafukovací hale.

