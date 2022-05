Gazprom se snaží vyhovět požadavkům Ruska a zároveň si udržet evropské klienty, míní odborník

Ruská společnost Gazprom přestala dodávat plyn do Finska. Finský odběratel odmítl splnit ruský požadavek na platbu v rublech. Česká energetická skupina ČEZ oznámila, že za plyn z Ruska zaplatila v eurech. „Podstatná je platba podle smlouvy, jak si to interně Rusové zařídí u sebe doma, to je v zásadě na nich,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál zvláštní velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Rozhovor Praha 12:05 22. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Gazpromu v Moskvě (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Plyn do Finska od sobotního rána neproudí. Jaké vysvětlení je blíže pravdě? Je to trest za finskou žádost o členství v NATO, nebo reakce na odmítnutí plateb v rublech? Nebo obojí, nebo něco jiného?

Finská vláda minulý pátek 13. května provedla bezpečnostní hodnocení situace a vyšlo jim, že Rusové zastaví dodávky plynu v nejbližších dnech. A minulý pátek to Kreml označil za fake news a Gazprom řekl, že je spolehlivým dodavatelem.

Ruský Gazprom od sobotního rána přeruší vývoz plynu do Finska. To využije napojení na Estonsko Číst článek

Přesně o týden později došlo k zastavení plynu, čili berme to jako víceméně politický akt. Finové se v posledních měsících rozešli s Ruskem prakticky ve všem. Vypověděli smlouvu na jadernou elektrárnu a vstupují do NATO, zastavení dodávky plynu je tedy primárně politické gesto.

Ale finští odběratelé to zastavení dodávek nepocítí. Pokud jsem to dobře sledoval, tak plyn představuje asi pět procent energetického mixu a okamžitý výpadek nahradí Estonsko.

Finsko bylo vždycky připraveno na to, že by se mohly dodávky z Ruska zastavit, takže v tomto ohledu není zranitelné. Má zásoby uhlí pro případ, že by vypadl zemní plyn, je propojené s Estonskem, a hlavně by mu do konce roku měl začít fungovat plovoucí terminál na LNG. Finové si byli vědomi, že jsou v zásadě bez větší slabiny, a tento ruský krok očekávali.

Společnost ČEZ v pátek bez dalších podrobností uvedla, že za ruský plyn zaplatila v eurech a že je všechno v souladu s doporučením Evropské komise. Jak to? Jak tomu rozumět? Šlo to udělat jinak, než jak chtěla ruská strana, tedy otevřít si účet u Gazprombank jak v eurech, tak v rublech?

Myslím, že za poslední dva měsíce vidíme velmi zoufalou snahu Gazpromu vyhovět slovům Vladimira Putina a zároveň neztratit evropské klienty, protože ten požadavek, aby se platilo v rublech, je v rozporu se všemi smlouvami, které Gazprom má se svými zákazníky.

Rusko uvalilo sankce na divize společnosti Gazprom Germania i firmu provozující plynovod Jamal Číst článek

Ten kočkopes, který Rusové vymysleli, že se platí v eurech do banky v Moskvě a tam se potom provede převod na rubly, které potom jdou do Gazpromu, to je interní ruská věc. Tak to vidí právníci Evropské komise. Bere se to jako svého druhu libůstka ruského režimu, ale evropští zákazníci platí dál v eurech.

Ale přece jenom nevíme, jestli si firmy, a nejenom ČEZ, ale i řada dalších velkých evropských odběratelů, nezřídily také účet v rublech. Není to potom v rozporu se sankcemi?

Zdravý názor Evropské komise, o který se všichni opírají, je vcelku jednoznačný. Podstatná je platba podle smlouvy, jak si to interně Rusové zařídí u sebe doma, to je v zásadě na nich. Komise říká, že tu žádné rušení sankcí není. Berme to jako fakt.

Gazprom si na červen nerezervoval přepravu plynu do Evropy přes Slovensko a Polsko Číst článek

No právě, ona komise písemně nezakázala zřízení rublového účtu. Stačí, že evropští odběratelé veřejně prohlásí, že svůj závazek plní okamžikem převodu eur nebo dolarů. Není to tak, že se tady vlastně obchází sankce a evropské instituce nad tím přivírají oči?

Já bych v tom spíš viděl snahu Gazpromu, potažmo části ruské elity, udržet si, alespoň dokud to jde, evropský trh. Pro Rusko je ropa a plyn většinovým zdrojem státních příjmů. Tvoří zhruba tři čtvrtiny příjmů státu a Rusku je jasné, že v okamžiku, kdy Evropa opustí ruský plyn, což se stane nejpozději do pěti let, tak tento příjem nedokážou nahradit.

Zákazníky v Evropě Rusko nenajde, čili já bych to opravu bral jako snahu Rusů si zákazníky za každou cenu udržet. Trestají některé nepohodlné typu Polsko, Bulharsko, Finsko a zároveň se snaží zoufale udržet Německo, Itálii a Francii jako své zákazníky.

Není tento postup i ze strany Evropy tedy trochu nefér právě vůči zemím, jako je Polsko, Bulharsko nebo Finsko, které tu Ruskem navrhovanou konstrukci odmítly a přišly o dodávky. Respektive které další země nebo odběratelé se Rusku přímo postavili a teď jim hrozí odpojení?

Postup Polska, Bulharska i Finska byl konzultován s ostatními. Všechny ty tři země jsou schopny ruský plyn nahradit v podstatě bez problému do konce roku. Bulhaři mají propojení do Řecka, Poláci mají propojení do Norska a terminál na LNG, Finové také.

Dohoda je vcelku jasná. Pro země, které jsou zranitelné typu Česka, do určité míry Německo, Slovensko, Maďarsko, tyto země mají možnost dál platit v eurech. Ať si to Gazprom zařídí, jak chce. Ti, kteří mají možnost opustit Gazprom okamžitě, to většinou už dělají.

A ještě k jedné energetické otázce, tentokrát spojené přímo s Ukrajinou. Ruský vicepremiér Marat Chusnullin prohlásil, že pokud Ukrajina nebude platit za elektřinu z Ruskem obsazené jaderné elektrárny v Záporoží, tak bude zařízení dodávat elektřinu do Ruska. Ukrajina tedy sice uvedla, že elektrárna není připojena k ruské soustavě a že by to trvalo několik let, ale hrozí, že ji Rusové odpojí úplně.

To, že jsou Rusové zloději, to přece víme. A že kradou, to víme také. Že se pokoušejí to, co ukradli Ukrajině, ještě jednou prodat, to je nehoráznost, jinak se to nedá nazvat. A celkově si myslím, že postup Ruska ohledně záporožské jaderné elektrárny, včetně její dobývání pomocí raketometů, svědčí o tom, v jakém stavu se Rusko nachází. Hlavně mentálně. V jakém stavu ta země je. Bohužel.