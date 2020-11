Ministerstvo dopravy začne v roce 2025 odstraňovat zastávky autobusu z dálnice D4

Pokud pravidelně jezdíte po dálnici D4 mezi Prahou a středočeským Mníškem pod Brdy, možná ani nevíte, že jde o unikátní úsek. Je to totiž jediné místo české dálniční sítě, kde přímo na dálnici pravidelně zastavují linkové autobusy – a to i přesto, že to odporuje zákonu. Zastávky tam ale nejspíš už dlouho nebudou. Ministerstvo dopravy totiž začalo plánovat jejich odstranění. Praha / Mníšek pod Brdy 10:11 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na D4 mezi Prahou a středočeským Mníškem pod Brdy pravidelně zastavují linkové autobusy. Podle zákona ale zastávky přímo na dálnici být nesmí (ilustrační foto) | Foto: David Peltán | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Dělníci začnou zastávky odstraňovat pravděpodobně kolem roku 2025. Podle ministerstva dopravy teď záleží na tom, jak dlouho bude trvat stavební řízení.

Většina zastávek nově nebude přímo na dálnici, ale budou například na odpočívadlech nebo na křižovatkách. U dvou středočeských obcí ale ministerstvo plánuje, že zastávky zruší úplně, což nejspíš přinese problémy tamním obyvatelům.

Například v Klínci, obci s víc než 800 obyvateli, jsou na zastávce na dálnici závislí. „Pokud by se zastávka zrušila úplně bez náhrady, tak je to pro naši obec velký problém. Celý region je postavený na rychlé dopravě do Prahy. I když víme, že to není ideální stav, ty zastávky na dálnice z hlediska bezpečnosti, tak rychlá doprava je nenahraditelná,“ popsala Radiožurnálu nezávislá starostka obce Markéta Pokorná.

Rušit se má také zastávka u Mníšku pod Brdy. Tu navíc jako jedinou chtějí silničáři odstranit už příští rok. Starostka města Magdalena Davis ze Strany zelených řekla, že kvůli tomu budou mít desítky lidí z Mníšku problém dostat se do Příbrami.

Autobusy ale jinak budou až do roku 2025 po dálnici D4 jezdit dál, a riziko nehod tak zůstane. Ministerstvo dopravy proto plánuje určité změny.

„Jsme připraveni jednat o dočasných opatřeních pro zvýšení bezpečnosti provozu na této dálnici, které by mohlo spočívat například ve snížení maximální povolené rychlosti, ať už v celém úseku, či jen kolem zastávek,“ popsal mluvčí resortu František Jemelka.

Dále uvedl, že rychlost na dálnici D4 u Prahy by v budoucnu mohlo kontrolovat i takzvané úsekové měření. Díky němu by pokutu dostal každý řidič, který by tam jel rychleji, než může. I to by samozřejmě pomohlo zvýšit bezpečnost dopravy.

Vysvětlit, proč jsou na dálnici D4 autobusové zastávky, je poměrně komplikované. Dříve v Česku kromě dálnic a silnic první třídy existovaly ještě takzvané silnice pro motorová vozidla. Dálnice D4 před rokem 2016 spadala právě do této kategorie, přičemž platilo, že na silnicích pro motorová vozidla autobusové zastávky být mohly.

Když ministerstvo dopravy před pěti lety rozhodlo o administrativní změně ze silnice na dálnici, zastávky mezi Prahou a Mníškem pod Brdy logicky zůstaly. Od té doby také úřady řeší, co nimi.