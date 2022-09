Urban: Důvěra normálního člověka v politika tady nesmírně chybí. Česká elita neumí komunikovat

Vláda po týdnech váhání zastropovala ceny energií. Obavy ve společnosti přetrvávají a organizátoři chystaných demonstrací už oznámili, že je nehodlají zrušit. „Odpovědnost vždycky nese ten, kdo má moc, což je v tuto chvíli vláda,“ míní sociolog Stanislav Biler. „Je mi líto, že vládní koalice není schopná jít do tvrdého střetu s populisty a že není schopná lidem otevřeně říkat, jak těžké to je, co znamená být ve válce,“ říká publicista Jan Urban. Pro a proti Praha 23:18 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Biler označuje kroky vlády v minulých měsících za zmatené. Lidé podle něj nevěděli, co je na podzim a v zimě čeká.

„Celé léto jsme sledovali debatu o úsporném tarifu a celé léto se měnily jednotlivé parametry. Tímto způsobem vzniká ve společnosti chaos a nejistota z toho, co bude. Ještě na konci srpna, když Petr Fiala otvíral finální kolo komunální kampaně, tak řekl, že zastropování cen energií je nesmysl, že to je extremistický nápad a že touto cestou rozhodně nepůjde. O deset dnů později je všechno jinak,“ popisuje.

Že byly kroky vlády chaotické, souhlasí i Urban. „Vláda přesně v tradici třiceti let po roce 1989 nepotřebovala nikdy mluvit s lidmi,“ říká.

„Tady neexistoval kabinet, který by potřeboval voliče jindy než v období před volbami. Komunikace mezi mocí a elektorátem tady dlouhodobě nikdy neexistovala. Občan nebyl vychováván k tomu, aby cítil spoluzodpovědnost i třeba křičet, když nastává nějaký problém. Teď poprvé jsme všichni konfrontováni s nějakou citelnou krizí a vláda to určitě měla předvídat a zcela zanedbala komunikační strategii. Řečeno normálními slovy mluvit s lidmi,“ naznačuje publicista.

Když politik jde příkladem

Podle Bilera čeští politici komunikují nešťastně, což může přispívat k pocitu, že někdo z vrchu udílí rady. Připomíná v této souvislosti kroky některých členů německé vlády.

„Tamní ministr energetiky v rozhovoru řekl, že zkrátil své sprchování pod pět minut a že by totéž doporučil svým spoluobčanům v rámci šetření energií. Z našeho pohledu to vypadalo trochu směšně, ale takto to má vypadat, když politik jenom nementoruje lidi a nemluví k nim na mimořádných tiskových konferencích, ale jde příkladem.“

„Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová doporučuje lidem, aby nosili svetry, a německý ministr energetiky si způsobil nějaký osobní diskomfort, i když by určitě nemusel. Jde o to, že politici jsou schopni jít osobním příkladem, aby ukázali, že nestojí mimo společnost ani nad ní. A komunikují to způsobem, který nepůsobí mentorsky. Každý přece ví, že když má doma chladno, tak si má vzít svetr,“ naznačuje.

„Naše elita s normálním člověkem neumí komunikovat,“ opakuje Urban. Důvěra normálního člověka v politika, je podle něj to, co v Česku nesmírně chybí.

„Dnes žijeme v takovém ‚fantasylandu‘, kde realita hraje podružnou roli, emoce převažují. Kdo dneska ví, že poslední zpráva NKÚ jasně říká, že přes 90 procent nákladů vynaložených vládou Andreje Babiše (ANO) na covidovou kampaň s covidem neměla vůbec nic společného? To bylo čisté utrácení. A nenadává se teď na toho, kdo měl tu moc,“ dodává publicista.

Podle Bilera současná vláda není v kondici, aby byla schopná adresně a hlavně rychle někomu pomoci.

„Takže nejrychlejší je nakonec přijmout plošné opatření. U energií asi bylo nutné nějakým způsobem říct lidem, že existuje nějaký strop, aby se nebáli, že budou mít v zimě šestinásobné účty. Otázka je, jestli je česká cesta ideální. V Rakousku mají cenu zastropovanou tak, že je nižší než v ČR, ale spotřeba má strop, nad který lidé budou platit běžnou tržní cenu. Čili je to motivace k úsporám. Přístupy jsou různé a i země, které jsou bohatší než my, tak pomoc nabízejí vlastně ve větší šíři,“ říká Biler.

