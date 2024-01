Zástupci KDU-ČSL ze tří krajů chtějí přesunout volební sjezd na jaro. Většina chce zachovat podzimní termín

Pro přesun volebního sjezdu z října na jarní termín se v anketě vyslovili zástupci lidovců ze tří krajů, většina dalších je zatím pro zachování podzimního. Předsedou by do té doby měl podle nich zůstat vicepremiér Marián Jurečka. Široké vedení vládní strany bude o návrhu jednat v pátek v Praze. Část lidovců čeká s rozhodnutím na toto jednání. Praha 11:14 24. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jurečku široké vedení už jednou podpořilo, podle jeho kritiků ale kauza vrhá na stranu špatné světlo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Se změnou termínu sjezdu přišla českobudějovická organizace poté, co Jurečka čelil kritice za pořádání ministerského vánočního večírku v době, kdy už byly známy tragické následky střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.

Jurečku široké vedení už jednou podpořilo, podle jeho kritiků ale kauza vrhá na stranu špatné světlo. Zástupci jihočeské KDU-ČSL už delší dobu usilují o nejrychlejší svolání celostátního sjezdu, který se měl podle prvních plánů strany konat v dubnu, ale kvůli kolizi s kongresem ODS a evropskými volbami ho svolalo vedení strany na říjen.

Českobudějovická organizace patří mezi ty, které po urychlení sjezdu volaly jako první.

„K personální otázce vedení strany nebudu přes média vzkazovat, zda by měl předseda skončit, nebo pokračovat. Několikrát jsem ale uvedl, že očekávám vyvození osobní zodpovědnosti. Ale to je můj osobní názor, a protože jsme demokratická strana, každý člen se může rozhodnout podle svého,“ řekl jihočeský poslanec za KDU-ČSL Šimon Heller.

Hlasy pro přesunutí

Přesun sjezdu na jaro budou požadovat lidovci z Plzeňského kraje. „Krajský výbor KDU-ČSL v kontextu událostí posledních týdnů a vzhledem k dlouhodobě panující a stále se zhoršující náladě ve straně navrhuje uspořádat sjezd v původním termínu a v původním místě, a to v Plzni,“ řekl místopředseda plzeňské organizace Martin Rybár.

Osobně ho podpořil i vzhledem k tomu, že nespokojenost v členské základně dlouho vnímá. Nechtěl ale komentovat, zda by měl Jurečka zůstat v čele strany.

Aby se sjezd konal na jaře, požadují také moravskoslezští křesťanští demokraté. „Potvrdili jsme naše dlouhodobé přání, aby sjezd byl na jaře, v tom budeme pokračovat,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana a místopředseda KDU-ČSL Lukáš Curylo.

Jádrem celostátní konference podle něj nebude otázka, zda by měl Jurečka zůstat. „Spíš dá základní mantinely, zda jdeme správným směrem. Musel by jedině sám zvážit svou rezignaci, ale nemyslím si, že ho celostátní konference bude k tomu vyzývat,“ řekl.

Není podle něj ale vyloučeno, že by Jurečka nabídl svou funkci k dispozici. „Myslím si, že to udělá on sám od sebe, že si nechá potvrdit, zda ano, či ne,“ míní Curylo.

Většina chce zachovat podzimní termín

Místopředseda krajského výboru lidovců ve Zlínském kraji a senátor Josef Bazala plánuje na čtvrtek jednání okresního výboru strany. „Určitě tam probereme různé varianty. Osobně se mi zdá být rozumné, ať se to líbí, nebo nelíbí, udělat sjezd až na podzim. Teď to před evropskými a krajskými volbami převolovat není úplně nejrozumnější,“ řekl.

Odchod Jurečky z čela KDU-ČSL podle něj zatím není namístě. „Myslím, že bychom ho do podzimu měli v každém případě podržet,“ uvedl. Odmítá Jurečkovi radit, zda by na celostátním fóru měl dát k dispozici funkci.

„Osobně bych byl pro podzimní termín sjezdu,“ řekl krajský předseda lidovců na Vysočině Pavel Janoušek. Podle něho je to i názor většiny členů strany na Vysočině. Podporuje i to, aby Jurečka zatím zůstal v čele strany, žádná překotná rozhodnutí nejsou potřeba, míní.

Také předseda krajského výboru KDU-ČSL ve Středočeském kraji Robert Pecha trvá na tom, že je vhodnější zachovat podzimní termín sjezdu. Jurečka by podle něj neměl z čela KDU-ČSL sám odcházet. „Do času sjezdu, kde budeme vybírat, by měl zůstat, kvůli konzistenci a stabilitě,“ řekl.

Preference k obsazení funkce předsedy strany nyní nemá. Ve čtvrtek bude jednat středočeský krajský výbor, do té doby by podle Pechy měly být jasnější postoje všech okresních výborů. „Zatím eviduji ze všech okresů pouze jeden návrh, že by měl sjezd být dřív, což neznamená, že se ke mně nedostanou informace o dalších,“ řekl Pecha.

Otázka Jurečkovy rezignace

Předseda KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji Jiří Veselý by měl Jurečkovu rezignaci za kontraproduktivní. „Krajský výbor v pondělí jednomyslně odhlasoval, že volební sjezd má být na podzim. Na podzimním sjezdu se bude standardně volit. Bude se soutěžit, který koncept, program se bude jevit jako nejlepší, tak jako vždy,“ řekl.

Ani místopředseda lidovců v Pardubickém kraji a místostarosta Svitav Radomil Kašpar není pro přesun termínu sjezdu a nevidí ani důvod k Jurečkově rezignaci. „Když se podíváte na práci, kterou odváděl, zásadní důvod k tomu, aby jako předseda skončil, tady není. Do sjezdu by měl určitě zůstat,“ řekl.

Podle krajské předsedkyně karlovarských lidovců Oĺgy Halákové by bylo lepší se na sjezd lépe připravit a nechat ho na podzim. Odvolání předsedy nemá Haláková nyní za nejlepší řešení. „Jistě se dá všechno dělat lépe, ale já i kolegové v kraji si vážíme, že jako ministr začal v sociální oblasti dělat věci, které se roky odkládaly,“ řekla.

Podle předsedy KDU-ČSL v Olomouckém kraji Iva Slavotínka by volební sněm měl být na podzim, aby byl prostor pro neomezenou vnitrostranickou diskusi před volbou vedení strany.

„Patrně bude řada nových jmen a je potřeba s kandidáty mluvit a dát jím možnost, aby se představili. Do dubnového sjezdu by se to nedalo stihnout,“ řekl Slavotínek, jehož region má sjezd na podzim hostit. Jurečka odtud pochází a má podle Slavotínka podporu kraje.

Páteční konference

Postoj části jihomoravských lidovců k případnému přesunu termínu sjezdu se bude odvíjet od diskuse páteční konference. Krajský výbor žádné usnesení nepřijal. Podle předsedy Romana Celého ale z diskuse vyplynulo, že se většina přiklání k podzimu. Hejtman Jan Grolich je rovněž zastáncem podzimního sjezdu. Nicméně řekl, že na konferenci ale mohou zaznít argumenty, které jeho názor změní.

Pražská KDU-ČSL řešila podle svého lídra Tomáše Kaplana situaci na výboru za Jurečkovy účasti, ale i bez něj. „Bude záležet na průběhu celostátní konference a postoji vedení strany a případně i Mariana Jurečky,“ uvedl Kaplan.

Také předseda ústeckého krajského výboru Jan Růžička na konferenci pojede s nejasným názorem. „Opravdu nevím, jestli je lepší mít volební sjezd teď, nebo na podzim. Vyslechnu si pečlivě názory kolegů a podle toho budu hlasovat,“ řekl.

Zda by měl Jurečka zůstat v čele strany, mu chce Růžička říct do očí. „Nebudu se k tomu teď vyjadřovat. Rozhodně si myslím, že by měl zůstat ministrem práce a sociálních věcí, kde dělá obrovskou práci i pro náš kraj. Pracujeme společně na spoustě zákonů, jež jsou velmi důležité pro nás kraj, potřebujeme, aby prošly legislativním procesem. Na postu ministra je velmi důležité, aby zůstal,“ míní Růžička.