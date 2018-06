Zastupitel kritizoval hospodaření Středočeského kraje, hejtmanka Jermanová ho proto chce odvolat

Michael Pánek (ODS) kritizuje hospodaření Středočeského kraje, čímž podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) poškozuje jeho dobré jméno.

Hejtmanka proto vyzvala opoziční ODS, aby na pondělní zastupitelstvo předložila Pánkovo odvolání. Podle politologů je to poprvé od roku 1989, kdy by měl zastupitel z takového důvodu skončit.

Spor se rozhořel mimo jiné kvůli úvěru. Jak nedávno upozornil Radiožurnál, kraj platí na úrocích ročně o 60 milionů víc než ostatní regiony.

„Já si uvědomuji, že všichni radní - včetně mě - máme odpovědnost za hospodaření kraje a také máme odpovědnost za dobré jméno kraje. Pane Pánku, já v tuto chvíli opravdu se obávám, že vy svými vystoupeními, která nejsou ničím podložená, poškozujete dobré jméno Středočeského kraje a krajského úřadu a všech úředníků, kteří tady pracují.“

Takto hejtmanka Jermanová koncem dubna podle zápisu z jednání zastupitelstva zdůvodnila návrh na Pánkovo odvolání.

Zastupitelé tehdy její slova vyslyšeli a schválili usnesení, aby ODS předložila na dalším zastupitelstvu odvolání Michaela Pánka z funkce člena finančního výboru. O tom, zda občanský demokrat ve funkci skončí, se zřejmě rozhodne už na pondělním jednání zastupitelstva.

Předseda středočeské ODS Jan Skopeček Radiožurnálu řekl, že za Pánkem stojí. „Zastupitel má právo kritizovat. Úkolem paní hejtmanky je to vysvětlit a doložit fakty.“ Pokud by podle něj k odvolání nakonec došlo, byl by to nebezpečný precedent.

Politologové považují postup hejtmanky za nestandardní. Nepamatují si, že by byl po roce 1989 někdo kvůli kritice vládnoucí koalice odvolán.

„Je to poměrně neobvyklé, osobně jsem takový případ nezaznamenal. Můžeme říci, že se jedná o vytvoření tlaku směrem k danému zastupiteli a cílem je bezpochyby zmírnění kritiky, které se vedení kraje od příslušného zastupitele dostává,“ říká Radiožurnálu například politolog Petr Jüptner.

Podle bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka takový postup odporuje demokratickým principům.

„Nic takového si nevybavuji. Dovedu si představit, že to takto bylo v komunistickém režimu před rokem 89, když se na OV KSČ rozhodli, že soudružka poslankyně Národního výboru se jim nehodí, protože je příliš drzá, a tak ji přinutili, aby rezignovala,“ míní Balík.

„Ale to se může stát v režimu, který je totalitní, kde je vláda jedné strany a kde se předstírá, že tam je zastupitelská demokracie. Nepochybně každá věc může být posuzována z různých zorných úhlů, to že jednomu se zdá něco jako dobrý nápad, neznamená, že se to musí jevit všem jako dobrý nápad. Od toho je diskuse a je to nešťastné, že to někdo nechápe.“

Jermanová mlčí

Aktuálně se hejtmanka Jermanová k odvolání Pánka nevyjádřila. Nezvedala telefon ani neodpovídala na SMS.

Reakci se Radiožurnálu nepodařilo získat ani přes její mluvčí. „Vzhledem k tomu, že je paní hejtmanka v současné době pracovně v zahraničí, nemůžeme s ní váš dotaz v tuto chvíli konzultovat,“ napsala mluvčí kraje Nicol Lenertová.

Zastupitelka a poslankyně za ANO Marcela Melková, která Pánka navrhla odvolat už na minulém jednání zastupitelstva, říká, že před pondělním jednáním nechce nic komentovat. „Uvidíme. Já bych to nechala na zastupitelstvu, určitě se všechno včas dozvíte.“

Spor se na dubnovém jednání zastupitelstva rozhořel mimo jiné kvůli úvěru Středočeského kraje. Jak nedávno upozornil Radiožurnál, kraj platí na úrocích ročně o 60 milionů víc než ostatní kraje. Půjčka je z roku 2008.

Místopředsedkyní finančního výboru byla v době, kdy se úvěr schvaloval, právě současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanem pak Petr Bendl z ODS.

Pánek v reportáži současné vedení kraje kritizoval kvůli tomu, že se mu úvěr nepodařilo úvěr refinancovat.

„Já kritizuji to, že ten úvěr se dávno nerefinancoval, a přestože pan náměstek Kovács (náměstek Gabriel Kovács z hnutí ANO, pozn.red) je tady už téměř dva roky nebo rok a půl, tak prostě stále ten úvěr není refinancován a nechápu, proč se to neřeší výběrovým řízením. (...) Domnívám se, že kdyby se to dělalo výběrovým řízením, tak se ušetří desítky, možná stovky milionů za dobu trvání splatnosti toho úvěru,“ zopakoval na jednání dubnového zastupitelstva.

'Říkáte polopravdy'

Hejtmanka Jermanová mu na to konto vyčetla, že říká „polopravdy“.

„Je mi to líto. Bude to poprvé v historii Středočeského kraje, kdy tady zazní nějaký návrh na usnesení, který já tady za chviličku přednesu. Pane zastupiteli, vy máte právo se tady vyjadřovat, ale nemáte právo lhát a nemáte právo kohokoliv tímto způsobem osočovat, popřípadě obviňovat.“

Politolog Kamil Švec říká, že se od opozice přímo se očekává, že bude vládnoucí koalici oponovat. Podle něj za takým postupem hejtmanky může být neznalost.

„Ona je známá tím, že s pravidly má trochu problém. Projevila to i při vedení Poslanecké sněmovny a určitě v tom hraje roli i jistá míra suverenity. Poté, co obměnila středočeskou koalici, vystupuje poměrně sebevědomě a má pocit, že ji nemůže v rámci kraje nic ohrozit, a jedná částečně i z pozice síly,“ myslí si Švec.

Pánek počítá s tím, že ho v pondělí zastupitelé z finančního výboru odvolají. Odmítá ale tvrzení, že by říkal nepravdy.

„Prostě upozorňuju na nehospodárnosti, to je moje práce. Vedení kraje nechce, aby je někdo kritizoval. Oni chtěli, aby je všichni chválili. To já dělat nemůžu. Jsem opoziční zastupitel a patří k mé práci kritizovat vedení kraje,“ řekl Radiožurnálu.