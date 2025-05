Zastupitelé pražských Řeporyjí neprojednali odvolání starosty. ‚Mám jasno o dalším postupu,‘ řekl Novotný

Zastupitelé pražských Řeporyjí neschválili program svého pondělního zasedání, a neprojednali tak odvolání starosty Pavla Novotného, který byl nepravomocně odsouzený ke třem měsícům vězení kvůli porušení podmínky. Novotný novinářům na místě řekl, že má jasno o svém dalším postupu, ale chce ho nejprve řešit v koalici a s rodinou. Politik minulý týden po kritice od vedení strany pozastavil členství v ODS. Praha 15:43 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zastupitelé pražských Řeporyjí neschválili program svého pondělního zasedání, a neprojednali tak odvolání starosty Pavla Novotného (archivní foto) | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

V pondělí se zastupitelé sešli k návrhu na odvolání Novotného na popud opozice. Neměla ale dostatek hlasů, takže se zastupitelstvo po několika minutách rozešlo.

ODS má v jedenáctičlenném řeporyjském zastupitelstvu včetně starosty pět hlasů, koaliční většinu doplňuje místostarosta za TOP 09 David Roznětinský. Opozice má pět hlasů a na dnešní jednání navrhla dva body.

První byl návrh na starostovo odvolání a druhý obecný bod o jeho kauzách. Jiří Blažek (STAN) uvedl, že podle vyjádření soudkyně byl ve starostově kanceláři nalezen pervitin, což opozice považuje za nepřípustné.

Podle Blažka opozici výsledek pondělního jednání příliš nepřekvapil. „My jsme s tím zčásti počítali, nicméně byla naše povinnost se ozvat. Na druhou stranu jsme ještě trochu počítali, že zastupitel za TOP 09 bude mít nějaký vztah k morálce, budou pro něj drogy také nepřekonatelná překážka a dá alespoň šanci té rozpravě,“ řekl novinářům po konci jednání.

Dodal, že opoziční zastupitelé budou nyní čekat, jestli bude starostovi potvrzen nepodmíněný trest, a v návaznosti na to by případně chtěli svolat mimořádné zastupitelstvo.

‚Mám jasno‘

„Já mám jasno o svých dalších krocích, ale ty bych rád nejprve řešil s koalicí, s většinou tady v Řeporyjích, s rodinou, rozhodně nemám chuť ani náladu se o nich bavit třeba tady s opozicí. Všeho do času,“ komentoval spory Novotný.

Pondělní jednání považuje v zásadě za provokaci. Pokud by měl nastoupit do vězení, ve funkci podle svých slov musí skončit. „Jestli někdo nemůže být starosta, tak je to člověk ve výkonu trestu,“ řekl.

Doplnil, že i přes pozastavení členství zůstává voličem Spolu a neplánuje vstupovat do jiné strany.

Soud Novotného do vězení zatím nepravomocně poslal ve středu 7. května. Na návrh státního zástupce mu přeměnil podmíněný trest na nepodmíněný, protože Novotný se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.

Politik proti rozsudku podal stížnost, která má odkladný účinek. Starosta je v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.