Zástupkyně ombudsmana prověří smrt muže v Teplicích. Zaměří se na přiměřenost zákroku policie

Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková se bude zabývat policejním zásahem v Teplicích, po kterém zemřel šestačtyřicetiletý Rom. Zaměří se na přiměřenost použití donucovacích prostředků, uvedla ve středu v rozhovoru pro romskou internetovou televizi Romea TV. Případ už řeší i odbor vnitřní kontroly policie. Brno 17:12 23. června 2021

„Po zhlédnutí videa z teplického zákroku a po přečtení všech dostupných informací jsem se rozhodla využít své kompetence a své působnosti, kterou mám na základě zákona o veřejném ochránci práv v oblasti Policie České republiky, a rozhodla jsem se, že zahájím šetření z vlastní iniciativy. Šetření bude zaměřeno na přiměřenost použití donucovacích prostředků při tom teplickém zákroku,“ uvedla zástupkyně ombudsmana.

Případ začne prověřovat v nejbližších dnech. Kdy budou známé výsledky, bude podle ní také záležet na tom, jak rychle policie poskytne příslušné materiály.

„Mohou to být týdny, mohou to být i měsíce. Já jsem vázána povinností mlčenlivosti do doby skončení toho případu a prošetření celé věci, ale pokusím se, aby to bylo co nejrychleji,“ dodala Šimůnková.

Okolnosti smrti

Incident se stal v sobotu v Teplicích. V sanitce zemřel muž, proti kterému předtím zasahovala policie.

Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem, muž byl zřejmě pod vlivem drog. Lékař už dříve uvedl, že příčinou smrti bylo patrně předávkování drogami.

Na sociálních sítích se objevilo amatérské video z policejního zásahu. Je na něm vidět, že se muž vzpíral a křičel a policisté proti němu použili donucovací prostředky.

Podle serveru Romea.cz zasahující policista několik minut klečel zadrženému Romovi na krku. Muž podle policie poté zkolaboval a zemřel v sanitce.

Výzvy k vyšetření

Zástupci Amnesty International v tiskové zprávě uvedli, že technika stlačení krku použitá policií během zatčení byla neuvážená, zbytečná, nepřiměřená, a proto protiprávní.

Vyzvali české úřady, aby používání takové techniky zakázaly, protože podle nich fatálně omezuje dýchání a může ohrozit život, zvlášť pokud je používáno několik minut. Pokud byl muž v Teplicích pod vlivem drog, nadměrné použití síly mohlo jeho stav zhoršit. „A mohlo tak dojít k úmrtí, které tedy lze přičíst akci policistů,“ napsala organizace.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zasahujícím policistům vyjádřil plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí podle něj počítat s tím, že policie zasáhne. Věc vyšetřuje odbor vnitřní kontroly policie, řekl. Policistům poděkoval i premiér Andrej Babiš (ANO).

Ředitelka české Amnesty Linda Sokačová se na twitteru pozastavila nad tím, že předseda vlády děkuje policistům bez jakéhokoliv nezávislého a důsledného vyšetřování, zda jejich zákrok neměl, byť nepřímou, souvislost s jeho smrtí.

K bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích po policejním zákroku ve středu vyzvala i Rada Evropy.

Záběry z incidentu jsou znepokojující a vyvolávají mnoho otázek, uvedla instituce, která mimo jiné usiluje o udržování a rozvoj základních lidských práv a svobod.