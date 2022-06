Jsou to kříženci, říká gynekolog o nájemnících. Podle starosty platí 7,5krát víc, než by měli

Rodiny žijící v malé vesnici Sedčice platí za šedesátimetrový byt až sedmapůlkrát více, než by podle starosty Petra Sýkory bylo adekvátní. Byty ve vesnici, kde není škola, obchod ani jiná občanská vybavenost, pronajímá převážně romským rodinám žatecký gynekolog Jiří Zimola. „Je to zlodějina. V okolí Žatce vlastní kolem 150 bytů,“ říká starosta, podle kterého Zimola využívá dávek chudých rodin pro osobní zisk. Sedčice (Žatecko) 5:00 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domy, které pronajímá gynekolog Zimola v obci Sedčice. | Foto: Anna Košlerová

Štěrkovou cestu lemují tři šedivé třípatrové domy. Před nimi jsou zaparkovaná jen dvě auta, která zde slouží více domácnostem. „Autobus tu jezdí jednou za hodinu nebo za dvě, jinak se odsud nedostaneme,“ popisuje paní Markéta, jedna z nájemnic osmnácti bytových jednotek v Sedčicích, malé vesnici, která je součástí obce Nové Sedlo.

Markéta (server iROZHLAS.cz pozměnil jména nájemníků) má jednoletou nájemní smlouvu na šedesátimetrový byt. „Topíme tu dřevem, jiné topení tu není. Partner shání dřevo v lese,“ popisuje Markéta a ukazuje na haldu pod okny. „Když je dětem zima, zapneme přímotop. Elektřina je drahá, ale co máme dělat,“ dodává její partner.

Romská rodina platí nájem z kombinace příspěvků na bydlení a jiných dávek jako třeba příspěvku na péči. Po zaplacení nájmu jim zbývá něco málo přes deset tisíc korun na vícečlennou rodinu. Nájemné platí v hotovosti.

Gynekolog Jiří Zimola, který byty vlastní, placení v hotovosti obhajuje. „Chci mít kontakt s lidmi, já do těch domů jezdím a kontroloju to, jinak z toho zbydou třísky,“ říká.

Schody do sklepních prostorů v jednom z domů ve vlastnictví pana Zimoly. | Foto: Anna Košlerová

Další z nájemníků již v minulosti bydlel u doktora Zimoly v jiném bytě v Žatci. Tam platil zhruba 15 tisíc korun měsíčně v podobně velkém bytě. Z bytu se chtěl odstěhovat kvůli dezolátnímu stavu, ve kterém se nacházel. Gynekolog mu nabídl menší byt v Sedčicích, které se nachází několik kilometrů na západ od Žatce. V obci není škola ani obchod.

Přesto tam nájemníci platí stejnou, někteří i vyšší částku, než by platili za podobně velké byty například v Plzni nebo v Brně.

Jenže lidé ve finanční nouzi často nemají na výběr. „Cena za bydlení je pro chudší skupiny obyvatel zkrátka vyšší,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz Jan Černý, ř editel Programů sociální integrace z Člověka v tísni. Míní, že pronajímatelé často využívají ty nejzranitelnější. „Vlastníci bytů pronajímají byty za vyšší ceny a často dost predátorským způsobem. To platí plošně pro Českou republiku,“ říká Černý.

Ve sklepních prostorách si nájemníci ukládají dřevo, které je kromě přímotopů jediným zdrojem tepla v zimních měsících. | Foto: Anna Košlerová

Vysvětluje, že situace v českých obcích je stále kritičtější. „Zásadně se lišíme od západní Europy, kde si města držela bytové fondy, aby mohla zasáhnout a pomoci sociálně slabším. Jenže v Česku se města zbavovala podfinancovaných bytových fondů v rámci privatizace během 90. let,“ kritizuje.

Právě tyto spekulativní nákupy bytů po sametové revoluci stále častěji dopadají na ty nejchudší, tedy časté příjemce sociálních dávek.

Doplatek na bydlení se vypočítává mimo jiné i z obvyklé ceny v dané lokalitě. Adam Fialík, poradce z Platformy pro sociální bydlení, vysvětluje, že úřad práce typicky vezme tři bytové nabídky z dané obce a z nich vypočítá obvyklou cenu v dané lokalitě. „Problém nastává tehdy, když jeden vlastník pronajímá většinu nájemních bytů v dané lokalitě, a tím pádem tuto cenu určuje sám.“ Podle Fialíka nese počínání doktora známky obchodu s chudobou.

Nájemníci hledají chládek v přístřešku před jedním z domů doktora Zimoly. | Foto: Anna Košlerová

Tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková podotýká, že v obci Sedčice se nachází několik obecních bytů, kde je nájemné stanoveno vyhláškou, a to 21 korun na metr čtvereční.



U komerčních bytů podle ní však nebylo možné stanovit nájemné v místě obvyklé (dle velikosti bytu), protože se v obci nenachází tři srovnatelné byty (dle jednotlivých velikostí). „Z tohoto důvodu jsou v případě komerčních bytů zohledňovány normativní náklady dle zákona o státní sociální podpoře. Obec má necelých 150 obyvatel,“ řekla serveru iROZHLAS.cz To, že v okolí Sedčic nejsou nájemné byty, potvrzuje i makléř z agentury Remax Petr Andrášek. „Když bych měl odhadnout cenu na základě podobných nabídek v obcích podobné velikosti v severních Čechách, tak by se maximální nájem 60metrového bytu pohybova kolem 5000 korun měsíčně,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

Petr Sýkora, starosta obce Nové Sedlo, pod kterou vesnice Sedčice spadá, adekvátní nájemní cenu odhaduje na 24 korun na metr čtvereční. Někteří z nájemníků pana Zimoly přitom platí 7,5krát víc.

„Je to zlodějina ve velkým, nikdo s tím nic nechce dělat… V Žatci vlastní okolo 150 bytů a z každého má obrovské peníze,“ řekl Sýkora serveru iROZHLAS.cz.

Už několikrát upozorňoval úřad práce. „Posílá doplatky na bydlení přímo Zimolovi na účet, to znamená, že stát, my všichni, posíláme Zimolovi peníze,“ zlobí se starosta.

Podle Sýkory by byty měla vlastnit obec a regulovat nájemné tak, aby nepřesahovalo běžnou cenu v okolí 24 korun na metr čtvereční. Jenže všechny pokusy obce o skoupení bytů byly neúspěšné.

Příjezdová silnice do vesnice Sedčice. | Foto: Anna Košlerová

Zimola vlastnictví bytů i konflikty s obcí přiznává. „V této oblasti mám byty... Já to chápu, odkud vane vítr, někdo má snahu tohle onálepkovat. Buďte ráda, že naši spoluobčané mají kde bydlet,“ řekl severu iROZHLAS.cz.

Vztah se starostou popisuje jako napjatý. „Jsou tam dětné rodiny. Novému Sedlu se to nelíbí, s panem starostou jsou napjatější vztahy, protože ho (obyvatele bytů – pozn. red.) nevolili. Já jsem postupně koupil část bytů...“ líčí, ale pak se zarazí: „Z jakého titulu mi voláte?“

Zimola tvrdí, že v bytech ubytovává romské i neromské nájemníky. „Jsou tam lidé kávově zbarvení, je to taková káva s mlíkem, jsou to kříženci někteří, je to různé,“ říká.

Podle lidskoprávní aktivistky a akademičky Gwendolyn Albert stát selhává v tom, že vlastníkům domů, jako je pan Zimola, skrz dávky přispívá. „Je absurdní, že v téhle zemi funguje systém, skrz který lze poslat doplatek na bydlení rovnou vlastníkům bytů. Jak je možné, že stát financuje vlastníky domů tímto způsobem skrz lidi v nouzi?“

Dodává, že je to vykořisťování nejen lidí v nouzi, ale také daňových poplatníků.

Etická rovina

Některé z nájemnic jsou zároveň pacientkami gynekologa Zimoly. Dle paragrafu tři etického kodexu České lékařské komory nesmí lékař zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.

Podle Daniela Valáška z České lékařské komory je pronájem prostor určených k bydlení či podnikání věcí volnosti smluvních stran. „Do tohoto smluvního vztahu nemůže být žádná strana nucena. Rovněž právní řád v tomto případě nestanoví žádná omezení. Rovněž nelze opomenout možnost pacienty svobodné volby lékaře.“

Podle právničky z Ligy pro lidská práva však není z etického hlediska v pořádku, aby gynekolog pronajímal byty svým pacientkám.

„Z etického hlediska mi to nepřijde v pořádku, obzvlášť pokud jde o pacientky ze sociálně slabších skupin, pro které je často těžší najít alternativní bydlení. Jak lékař, tak gynekolog je v pozici autority,“ míní Anna Štefanidesová, právnička, která se dlouhodobě zabývá oblastí porodnictví a zdravotnického práva.

Podle ní by gynekolog mohl operovat i s tím, že by pacientce například zamezil přístup ke gynekologické péči, pokud by nastaly neshody v oblasti bydlení.

Zimola ale tvrdí, že své podnikání v oblastech gynekologie a pronajímání bytů striktně odděluje.

„Já jsem profesionál a přísně odděluji, co je podnikání v této oblasti a co je medicína. Já mám čisté svědomí,“ říká. Během rozhovoru ale o pár minut později na dotaz, zda by na některé z nájemnic narazil, když by nebyly jeho pacientkami, odpovídá, že neví „proč by to měl oddělovat“.

Jsme v Böhmen und Mähren

„Mě tady zná tolik lidí, často ani nevím, že je to moje pacientka. Odkud vane vítr? Musela jste dostat nějaký podnět, to vyčuhuje jako sláma z bot... Hromadě lidem to tu leží v žaludku, jsme v Böhmen und Mähren a tak to je.“

Později však odpovídá, že si je vědom toho, že ubytovává své pacientky. „Přísně to odděluji... No tak samozřejmě, když jí tu vidím pětkrát, tak si to propojím.“

Z etického pohledu nevidí problém v pronajímání bytů pacientkám „Vy myslíte, že chirurg se nesetká s automechanikem, kterého ošetřuje, který je mu zavázaný?“ argumentuje.

Proč tedy pronajímá byty sociálně slabším? „Mám konkurenci, jak gynekologickou, tak jinou. Kdo sem ty Romy dotáhl do toho regionu? Byli to naši předci, každý děláme, co umíme.“

Na dotaz, zda je jeho motivací rodinám pomoci, odpovídá: „Ptejte se statisíců pronajímatelů bytů.“

Zimola rozhovor předčasně ukončuje a pokládá telefon se slovy: „Tenhle výslech se mi absolutně nelíbí. Co je na tom neetického, já pomáhám těmhle lidem bydlet. I paní starostka (Zimola neuvedl, koho má na mysli – pozn. red.) má Romy v bytech… Myslíte, že je to etické, když tam chodí konzultovat s nimi? Víte co, skončíme to, takovejhle přihlouplej zpovídací rozhovor já neakceptuji. Já jsem lékař a pod tuhle úroveň hoštaplérství nepůjdu.“