Přehled tisku: stavební řízení se zrychlí a v Žatci uvařili pivo pro ženy bojující s rakovinou prsu

Páteční vydání Mf Dnes přináší informaci o tom, že se chystá nový zákon, který by mohl urychlit proces stavebního řízení. V Lidových novinách se zase dočtete o tom, jak Češi čím dál více platí bezkontaktně. A žatecký pivovar uvařil speciální pivo pro ženy bojující s rakovinou prsu, píše Deník. Přehled pátečního tisku pro vás připravil Radiožurnál. Praha 7:22 12. října 2018

Mladá fronta Dnes

Stavební řízení by v budoucnu mohlo být třikrát rychlejší než dnes. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Získat stavební povolení v současnosti například v Praze trvá tři roky. Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravuje úplně nový zákon.

Světová banka vloni uvedla, že Česko je z pohledu byrokracie stavebních řízení na 166. místo ze 185 sledovaných zemí. Na stavební povolení u nás lidé čekají průměrně 630 dní, v Praze pak dokonce 1100 dnů.

V Dánsku přitom vyřízení stejného dokumentu trvá zlomek z toho, co u nás - jen 64 dní. Díky připravovanému zákonu by ale stavební řízení mělo podle Mladé fronty Dnes trvat méně než rok. Povolení na stavbu rodinného domu by si zároveň měl zvládnout vyřídit každý sám.

Lidové noviny

Češi platí čím dál častěji bezkontaktně, dozvíte se z Lidových novin. Podle údajů společnosti MasterCard počet transakcí, kdy stačí kartu jen přiložit, v Česku meziročně stoupl téměř o 30 procent. Noviny uvádějí, že trendu jdou naproti i sami obchodníci, kteří zvýšili počet terminálů na karty.

Češi využívají platební inovace nejen v obchodech, ale taky například při platbách ve veřejné dopravě, školství, při objednávání jídla v restauraci nebo v divadle. Bezkontaktní placení je zároveň - jak píšou Lidové noviny - bezpečné. Lidé by přesto měli být obezřetní, měli by si pro platby nastavit limity a na účtu nechávat malý obnos peněz.

Hospodářské noviny

11 bilionů korun - takové peníze se ročně točí na černém trhu s kybernetickou špionáží. Krádežím v kyberprostoru se věnují Hospodářské noviny. Útoky na banky nebo sociální sítě jsou podle deníku v menšině.​ Převažuje totiž rozesílání obrovského počtu mailů s nakaženými přílohami nebo podvodné zprávy s cílem vylákání peněz.

Právo

Češi lépe splácejí své nové závazky. Podle deníku Právo ale zároveň chroničtí neplatiči zůstávají dlužníky a stále na ně padají další exekuce. Celková míra nových exekucí pak podle České asociace věřitelů v loňském roce klesla o 10 procent.

Lidé lépe splácejí hlavně úvěry na bydlení. Dlouhodobý i krátkodobý dluh domácností v druhém čtvrtletí spolu s mírou dlouhodobého zadlužení narostl. Současně se ale snížil objem dluhů ohrožených nesplácením.

Deník

Žatecký pivovar uvařil netradiční pivo pro ženy bojující s rakovinou prsu. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Pivo je nealkoholické a má působit proti negativním účinkům chemoterapie. Speciální edice z Žatce už se navíc dostala i do Spojených států nebo do Itálie.

Rakovinu prsu diagnostikují lékaři každoročně u tisícovek českých žen. Během následné léčby chemoterapií pak pacientky pociťují nevolnost. Jídlo jim připadá hořké, chutná po pilinách nebo po sobě zanechává kovovou pachuť. Ženy pak taky méně vnímají sladkou chuť. Nezisková organizace Mamma Help proto ve spolupráci s Žateckým pivovarem musela chuť piva vyladit.