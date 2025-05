‚Závazek do budoucna.‘ Řehka se stal armádním generálem, prezident povýšil také Koudelku či Vlčka

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval armádním generálem, což je nejvyšší hodnost v české armádě, náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Na návrh vlády po roce povýšil ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku z hodnosti generálmajora na generálporučíka. Praha 12:58 8. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel (vpravo) ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval armádním generálem náčelníka generálního štábu Karla Řehku (vlevo) | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Při příležitosti Dne vítězství Pavel povýšil na generálporučíka také náčelníka vojenské kanceláře prezidenta Radka Hasalu a velitele velitelství pro operace Václava Vlčka. Celkem prezident povýšil 12 lidí, dvěma dalším hodnost propůjčil.

Řehka ve čtvrtek získal nejvyšší generálskou hodnost, na generálporučíka ho Pavel povýšil před dvěma lety. Pro každého vojáka i generála je jmenování do vyšší generálské hodnosti nejen zhodnocením jeho dosavadní služby, ale i závazkem do budoucna, řekl ve čtvrtek Řehka po pietním aktu na Vítkově.

„Každý generál má být především lídrem, má to být lídr, který inspiruje a motivuje své okolí, a který má morální odvahu dělat věci, které jsou správné,“ uvedl.

Koudelka se povýšení dočkal postupně v posledních dvou letech. V květnu 2023 ho Pavel na návrh vlády jmenoval brigádním generálem, loni ho povýšil na generálmajora. Předchozích sedm návrhů narazilo na nesouhlas tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který byl ke Koudelkovi a Bezpečnostní informační službě silně kritický.

Pavel ve čtvrtek v projevu generálům pogratuloval. „Měl jsem tu čest stát několikrát na vaší straně a vím, jaké to je,“ podotkl. Povýšení je podle něj naplněním mnoha cílů a usilovné práce, ale také řady obětí. „Je to také věcí, která vás do budoucna velice zavazuje,“ řekl.

Mnozí z povýšených jsou v roli nejvyšších odborných představitelů svých institucí, a musí se proto podle Pavla stavět za lidi, za které nesou odpovědnost, a hájit jejich zájem. Mělo by podle něj být také věcí jejich profesionální cti a odborné odpovědnosti dávat co nejlepší a nejkvalitnější doporučení k politickým rozhodnutím.

Řehka v proslovu připomněl 80. výročí od konce druhé světové války. „Dnešní (čtvrteční) jmenování do vyšší hodnosti bereme s pokorou, nejenom jako ocenění naší dosavadní služby, ale především jako závazek do budoucna,“ řekl.

Generál musí být schopen motivovat a inspirovat své podřízené i lidi ve svém okolí k tomu, aby dělali ve správný čas ty správné věci, uvedl. „To samozřejmě často vyžaduje morální odvahu dělat těžká, složitá, někdy nepopulární nebo kontroverzní rozhodnutí, občas říkat i věci, které ne všichni slyší rádi, a zároveň mít odvahu za to potom nést odpovědnost,“ dodal.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která se spolu s dalšími politiky jmenování generálů zúčastnila, ve čtvrtek dopoledne novinářům řekla, že je logické, že náčelník generálního štábu dosáhne hodnosti armádního generála.

„Já panu generálovi k té hodnosti budu gratulovat, byl to můj návrh, který jsem předložila vládě, a vláda tento návrh předložila panu prezidentovi,“ řekla.

Generálmajorem se stal ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Vladimír Posolda. Do stejné hodnosti jmenoval prezident také ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Víta Hendrycha, který loni povýšil na brigádního generála.

Na generálmajora povýšil i zástupce Vlčka Jaroslava Míku, ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petra Milčického a velitele pozemních sil české armády Josefa Trojánka.

Do hodnosti brigádního generála ve čtvrtek Pavel povýšil ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR Karla Čadila, zástupce náčelníka Vojenské policie Pavla Hutáka a zástupce Milčického Davida Schreiera.

Dalším dvěma vojákům prezident hodnost brigádního generála propůjčil. Získal ji rektor Univerzity obrany Jan Farlík a přidělenec obrany ČR ve Spojených státech Martin Sikora.

Důvodem propůjčení hodnosti je podle vlády jejich jmenování do konkrétních, časově omezených, funkcí, kde je tato hodnost vyžadována. Farlík byl na propůjčení navržen na základě zvolení a jmenování rektorem, Sikora kvůli vyslání na zahraniční pracoviště.

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.