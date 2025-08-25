Nejdřív slunečno, poté bouřky. Závěr posledního prázdninového týdne ovlivní studená fronta

Poslední prázdninový týden přinese letní a místy i tropické teploty. Od čtvrtka přijde studená fronta a přeháňky. Víkend bude chladnější a větrný. Do konce srpna už teploty nepřekročí hranici 25 stupňů Celsia. Informoval v pondělí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v týdenní předpovědi a na síti X.

Pondělní ráno bude ještě chladné, ranní mrazy z víkendu se už ale podle meteorologů v týdnu nezopakují.

Úvod týdne bude slunečný s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Příjemný slunečný den bez oblačnosti očekává předpověď i v úterý, kdy se teploty zvýší až na 27 stupňů Celsia.

Ve středu pak přibude mraků a teploty stoupnou k 30 stupňům. „V Čechách bude více oblačnosti a může se objevit výjimečně i slabší déšť nebo přeháňka. Mnoho srážek ale rozhodně nečekáme,“ uvedli meteorologové.

Příliv teplého vzduchu vyvrcholí ve čtvrtek. Odpolední teploty se vyšplhají k 32 stupňům Celsia, na západě Čech bude chladněji. Ve čtvrtek totiž začne počasí ovlivňovat postupující studená fronta.

Ta přinese přeháňky a bouřky, které by podle předpovědi mohly být místy i intenzivnější. „Přesné načasování studené fronty ještě není zcela jasné a od toho se budou odvíjet i bouřky a další srážky,“ informoval ČHMÚ.

V pátek bude tepleji na Moravě, v Čechách již budou teploty pod 25 stupni a opět se mohou vyskytnout přeháňky a bouřky.

„Od pátku také převládne v prostoru střední Evropy svižnější západní a vlhčí proudění. Přeháňky budou častější a některé dny bude i docela foukat,“ napsali meteorologové na síti X. Do začátku září se už letní teploty nevrátí.

