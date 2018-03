Kdyby k mé kauze nedošlo, Babiš by dnes nebyl premiérem, uvedl v závěrečné pětihodinové řeči Rath

Prezident Miloš Zeman a další vrcholní politici vytvářejí na soudy tlak. V závěrečné řeči u krajského soudu na to opět upozornil David Rath. Nejvíce podle něj jeho kauza pomohla premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Exhejtman stíhaný za korupci mluvil pět hodin, předčítal i z knihy pojednávající o jeho kauze a soudu vytkl, že nevyslechl jejího autora. Expolitik zaútočil na podnikatelku Ivanu Salačovou, která spolupracuje s policií. Praha 16:07 26. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath u Krajského soudu v Praze | Zdroj: ČTK

„Absolutním vítězem celé této kauzy je pan premiér Babiš. Po celou dobu ji velmi šikovně využíval proti sociální demokracii a na podtrhování okřídleného rčení 'všici kradnú'. Jemu to mimořádně pomohlo získat většinu voličů sociální demokracie. Strana je dnes mrtvá a je otázka, zda se někdy vzpamatuje. Já si myslím, že ne. Díky této kauze zmizeli z parlamentu Babišovi konkurenti. Kdyby k této kauze nedošlo, jsem přesvědčen, že Babiš by dnes nebyl premiérem," uvedl Rath.

Soudce Robert Pacovský mu potom vstoupil do řeči. „Závěrečná řeč má sloužit, abyste se vyjadřoval k důkazní situaci. Hodnotit politickou situaci rozhodně není předmětem závěrečné řeči,“ napomenul bývalého hejtmana.

'Tlak politiků'

Rath v závěrečné řeči tvrdil, že spojencem Babiše je i vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která stála na počátku vyšetřování korupčního případu. Bradáčová to již v minulosti odmítla. Podle někdejšího hejtmana ovlivnila jeho případ celá řada politiků: exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09), další exšéfka resortu Marie Benešová (ČSSD), současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nebo prezident Miloš Zeman.



„Celá plejáda těchto významných politiků se vyjadřovala jednoznačně: Rathova vina je jasná, netřeba zdržovat se soudním jednáním, protože všichni víme, že je vinen. Tím byl vytvářen permanentní nátlak na soudy a soudce,“ je přesvědčen Rath. Soud je podle něj i pod tlakem médií.

„Otázka je, jestli jste podlehli politickému tlaku, nebo tam hraje roli mainstreamový tlak médií. Ale já bych se jich zastal, média potřebují náboje, střelivo. Ale kdo jim ho dal? Policie a státní zastupitelství. V době, kdy já nevěděl, co je ve spise, média byla zaplavena úniky z odposlechů, vyjádřeními doktorky Bradáčové o tom, že vina je jasná - vzal úplatek, byla to korupce, jsou tady stamilionové škody,“ pronesl Rath směrem k senátu Roberta Pacovského.

Navrhované tresty v kauze Rath David Rath (bývalý středočeský hejtman a vrcholný politik ČSSD): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Kateřina Kottová (lékařka, exšéfka kladenské nemocnice): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Petr Kott (lékař, exnáměstek krajských nemocnic, exposlanec): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Lucia Novanská (členka společnosti ML Compet, která organizovala zmanipulované soutěže): pět až šest let vězení, pokuta jeden milion korun

Ivana Salačová (podnikatelka ve stavebnictví, firma Fisa): tříletá podmínka, pokuta až milion korun

Pavel Drážďanský (manažer stavební firmy Konstruktiva Branko): pět let vězení, propadnutí více než dvou milionů korun

Tomáš Mladý (manažer stavební firmy Konstruktiva Branko): pět let vězení

Václav Kovanda (manažer stavební firmy Pohl): tříletá podmínka s odkladem na čtyři až pět let, pokuta 500.000 korun

Martin Jireš (manažer zdravotnické firmy Puro-Klima): pět až šest let vězení, propadnutí části majetku

Jindřich Řehák (jednatel zdravotnické firmy Hospimed): pět let vězení, pokuta milion korun

Jan Hájek (manažer zdravotnické firmy B. Braun Medical): tříletá podmínka, pokuta až 800.000 korun

'Salačová překvapila'

Závěrečnou řeč expolitik pronášel pět hodin, opřel se v ní i do spolupracující obviněné Ivany Salačové, která podle něj vypovídala pod tlakem vyšetřovatelů. Stavařka nicméně výpovědí usvědčila manžele Petra a Kateřinu Kottovy, kteří podle obžaloby zajišťovali za vědomí Ratha manipulace se zakázkami a vybírání úplatků. Na Ratha spolupracující obviněná neukázala.



„Překvapilo mě to. Myslel jsem, že svoji spolupráci bude chtít stvrdit tím, že to (úplatky) bylo pro Ratha. Smekám, že alespoň zlomek cti v těle má a nechtěla to říkat, že stoprocentně nepodlehla tlaku, jemuž byla vystavena,“ konstatoval Rath na adresu Salačové.



Během promluvy skoro půl hodiny předčítal z knihy Operace Rath popisující zákulisí vyšetřování korupčního případu. A soudu vyčetl, že odmítl vyslechnout jejího autora Radka Kedroně (v současnosti šéfredaktora serveru iROZHLAS.cz). Podle Ratha totiž kniha ukazuje řadu nestandardních událostí kolem kauzy.

'Měli vyslechnout autora knihy'

„Je velkou chybou, že soud nepřipustil jeho výslech, který by nám mohl říct více informací, více podrobností, nebo že si to celé vycucal z prstu a byla to jen legrace. Já mám informace z jiných zdrojů, tak podstata toho, co pan Kedroň píše, je podle mých informací pravdivá,“ přesvědčoval soud Rath.

Svoji kauzu označil za overkill (ničivou sílu). „Byl to mediální overkill, i váš minulý rozsudek byl taky de facto overkill, prostě všichni to cítí, že to je overkill díky tomu, že tam je ten Rath,“ poukázal bývalý hejtman.

Již dopoledne uvedl, že sedm milionů z krabice, s nimiž ho zadržela policie, nebylo jeho, ale pravděpodobně ČSSD. Její současný předseda a bývalý volební manažer Jan Hamáček mohl být podle Ratha adresát peněz, které pak měly jít na volby.



Rathovi hrozí až devět let a propadnutí celého majetku. Soud ho již potrestal 7,5 a propadnutím zhruba 22 milionů korun, ovšem odvolací vrchní soudu rozsudek zrušil. Expolitik první verdikt kritizoval, soud podle něj pouze okopíroval 90 procent obžaloby. V případu figuruje vedle Kottových dalších osm obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly.