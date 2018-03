Rathova závěrečná řeč: Sedm milionů z krabice nepatřilo mně, ale ČSSD. Klíčovou roli hrál Hamáček

Sedm milionů z krabice od vína nepatřilo mně, ale ČSSD, tvrdí v závěrečné řeči bývalý politik David Rath viněný z korupce. Rathovi hrozí až devět let vězení a propadnutí veškerého majetku. U soudu uvedl, že se nepodařilo prokázat, že si žije nad poměry. Rath zkritizoval i první rozsudek, který zrušil vrchní soud. Pouze podle něj okopíroval obžalobu. Praha 9:45 26. 3. 2018 (Aktualizováno: 10:30 26. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath u Krajského soudu v Praze 20. března 2018 | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Nebyly mé, ale sociální demokracie. Neprokázalo se, komu byly určeny. Nesl jsem je v uzavřené krabici a nevěděl, že obsah krabice jsou tyto prostředky, a ne víno, které mi prokazatelně dávali Kottovi. Nelze automaticky říct: nesl to, tak je to jeho,“ řekl o sedmi milionech z krabice Rath.

Opět v souvislosti s penězi zmínil současného šéfa ČSSD a někdejšího volebního manažera strany Jana Hamáčka, o němž se údajně v odposleších bavili další obžalovaní, manželé Petr a Kateřina Kottovi.

Vazba na Hamáčka

"Vím, že tam byla vazba kvůli shánění peněz pro sociální demokracii a klíčovou roli tam hrál Jan Hamáček," uvedl Rath. Právě Kottová podle něj jako tehdejší šéfka krajských nemocnic měla na Hamáčka a jeho rodinu přímou vazbu.

"Zná se s ním i s jeho manželkou, která byla mluvčí v mladoboleslavské nemocnici, čili s ní spolupracovala. Těch vazeb na Hamáčka bylo víc, v odposleších se to taky opakuje," konstatoval Rath.

Expolitik v závěrečné řeči tvrdil, že se nepodařilo prokázat, že si díky údajným úplatkům žil na vysoké noze.

„Dokázala obžaloba, že si nějak žiji nad poměry? Že mám letadlo, že létám soukromou helikoptérou? Nic takového, ale obžaloba ani nic takového neřešila, protože věděla, že nic takového neexistuje. Mé majetkové poměry odpovídají tomu, co jsem dělal a jak dlouho jsem to dělal,“ uvedl Rath.

Zasklili jste mě

Obžaloba ani soudní senát podle něj vůbec neberou v potaz jeho argumenty. „Od začátku jako jediný jsem neodmítl vypovídat, podal jsem výklad i k jednotlivým částem odposlechů. Obžaloba to zasklila, soud se k tomu z 97 procent vůbec nevyjádřil,“ stěžoval si Rath.

Rozsudek je podle něj de facto okomentovaná obžaloba. „Pomocí CTRL+C, CTRL+V se zkopírovalo 90 procent obžaloby a k tomu se přidalo pár nějakých vět, aby toho bylo víc. Práce s hodnocením důkazů toho soudu je prakticky nula,“ kritizoval Rath práci soudu.

Expolitik zopakoval, že u zakázek, u nichž měl brát úplatky, nikomu nevznikla škoda. Obžaloba pojem škoda nicméně nezmiňuje, píše o takzvzaném prospěchu. Rath stejně jako předřečníci připomněl, že vítězové zakázek by při zaplacení úplatků prodělali.

Státní zástupce již uvedl, že firmy vydělaly. Úplatky si podle něj započítaly již do nabídkové ceny nebo najaly levnější subdodavatele.

Délku závěrečné řeči nechtěl odhadovat, očekává se ale, že potrvá dlouho. Rath ji přednáší spatra, má ale při ruce štos listin s ručně napsanými poznámkami.

'Mozky korupce'

Bývalého středočeského hejtmana společně s manželi Petrem a Kateřinou Kottovými považuje obžaloba za středobody korupce v kauze Rath. Nastavili podle ní korupční systém, pomocí něhož manipulovali zakázkami a z toho získávali úplatky.

O vině obžalovaných je naopak přesvědčen státní zástupce Petr Jirát, podle kterého by měl jít Rath za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. Podle něho by také bývalému politikovi měl propadnout veškerý majetek.

Stejný trest navrhl Kateřině Kottové a jejímu manželu Petrovi, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek. V případu figuruje dalších osm obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly.

Krajský soud v Praze nejprve v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek.