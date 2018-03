Až devět let, propadnutí veškerého majetku, navrhl žalobce. Rath: Chtěl ze soudu udělat pitomce

David Rath v roli hejtmana nastavil korupční systém ve Středočeském kraji, řekl v závěrečné řeči státní zástupce Petr Jirát. Rathovi navrhl trest osm až devět let a propadnutí veškerého majetku. O expolitikově vině podle něj není pochyb, a to především díky odposlechům, které lze i přes názor vrchního soudu brát v potaz. Podle Ratha se tím státní zástupce snažil ze soudu udělat pitomce. Kdyby to šlo, navrhl by mu prý i doživotí v Jáchymově.

Praha 10:31 20. 3. 2018 (Aktualizováno: 11:30 20. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít