Kdybych dal Rathovi a spol. úplatek, moje firma by 'vydělala' minus 3 miliony, hájil se manažer

Navrhované tresty v kauze Rath

David Rath (bývalý středočeský hejtman a vrcholný politik ČSSD): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Kateřina Kottová (lékařka, exšéfka kladenské nemocnice): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Petr Kott (lékař, exnáměstek krajských nemocnic, exposlanec): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Lucia Novanská (členka společnosti ML Compet, která organizovala zmanipulované soutěže): pět až šest let vězení, pokuta jeden milion korun

Ivana Salačová (podnikatelka ve stavebnictví, firma Fisa): tříletá podmínka, pokuta až milion korun

Pavel Drážďanský (manažer stavební firmy Konstruktiva Branko): pět let vězení, propadnutí více než dvou milionů korun

Tomáš Mladý (manažer stavební firmy Konstruktiva Branko): pět let vězení

Václav Kovanda (manažer stavební firmy Pohl): tříletá podmínka s odkladem na čtyři až pět let, pokuta 500.000 korun

Martin Jireš (manažer zdravotnické firmy Puro-Klima): pět až šest let vězení, propadnutí části majetku

Jindřich Řehák (jednatel zdravotnické firmy Hospimed): pět let vězení, pokuta milion korun

Jan Hájek (manažer zdravotnické firmy B. Braun Medical): tříletá podmínka, pokuta až 800.000 korun