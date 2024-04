Závěry z úvěrových smluv: sokolové budou požadovat náhradu škody po bývalé starostce a jednateli

Případ zpronevěry 46 milionů korun v České obci sokolské (ČOS) má pokračování. Sokolové z úvěrových smluv vyčetli, že jsou digitálně podepsány oběma bývalými statutáry spolku – starostkou Hanou Moučkovou a jednatelem Josefem Těšitelem. Jak se jejich podpis na smlouvy dostal, je předmětem vyšetřování. Nové vedení Sokola ale avizovalo, že bude po obou požadovat náhradu škody. „Už jsem je o tom informoval,“ uvedl nový starosta Martin Chlumský. Původní zpráva Praha 19:42 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sokolové budou požadovat po bývalé starostce Haně Moučkové náhradu škody za úvěry, které zpronevěřila její asistentka. Smlouvy totiž nesou i její digitální podpis | Zdroj: ČTK

„Zjistili jsme některé věci, které vyplynuly ze smluvní dokumentace s bankou,“ uvedl nově zvolený starosta České obce sokolské (ČOS) Martin Chlumský po dotaz serveru iROZHLAS.cz na pokrok ve vlastním pátrání Sokolů.

Jak jsme dířve informovali, sokolové získali od Komerční banky dokumentaci k uzavřeným úvěrovým smlouvám, díky kterým Eliška C., asistentka někdejší starostky Hany Moučkové, podle dosavadního vyšetřování zpronevěřila 36 milionů korun z poskytnutých úvěrů. Dalších deset milionů pak měla vyvést přímo ze sokolských bankovních účtů.

Poté, co se o případ začala zajímat policie, spáchala podle vedení Sokola asistentka sebevraždu.

„Zcela zásadní zjištění je, že úvěrové smlouvy, které byly uzavřeny, byly podepsány digitálně prostřednictvím bankovní identity obou bývalých statutárních zásupců,“ doplnil Chlumský s odkazem na starostku Hanu Moučkovou a jednatele Josefa Těšitele. Jak se jejich podpis na smlouvy dostal, je podle vedení Sokola předmětem vyšetřování.

Odkud mizely peníze? Podle pověřeného šéfa České obce sokolské (ČOS), místopředsedy Martina Chlumského, nepocházejí ukradené peníze z žádných dotací. Zdroje jsou podle dosavadního šetření sokolů tři: Úvěrové a kontokorentní smlouvy: asistentka Eliška C. měla největší část peněz získat ze tří uzavřených úvěrových smluv v celkové hodnotě 36 milionů korun i s úroky

asistentka Eliška C. měla největší část peněz získat ze tří uzavřených úvěrových smluv v celkové hodnotě 36 milionů korun i s úroky Jistina za nájem Tyršova domu: zhruba 3,5 milionu korun vyvedla Eliška C. také z účtu, na kterém ležela jistina za nájem Tyršova domu

zhruba 3,5 milionu korun vyvedla Eliška C. také z účtu, na kterém ležela jistina za nájem Tyršova domu Rozpočtová rezerva: posledních zhruba 6 milionů korun asistentka ukradla také z účtu, kde měla ČOS rozpočtovou rezervu

Podle Chlumského má už Sokol vyhotovenou právní analýzu, jak bude ve věci dále postupovat. Podle nového starosty nebyly smlouvy uzavřeny standardním způsobem – co to přesně znamená, nepřiblížil.

Sokolové ale budou usilovat o to, aby peníze získali zpět. „My budeme muset vymáhat náhradu škody, která nám po nich (Moučkové a Těšitelovi, pozn. red.) vznikla,“ zdůraznil.

Místostarostka Kamila Šrolerová doplnila, že sokolové plánují škodu vymáhat v civilním řízení. Moučkovou a Těšitele už o svém záměru vedení obce informovalo. „S touto možností počítají. Je to standardní věc ve spolkovém právu,“ potvrdil Chlumský.

Sokolové už se také přihlásili do dědického řízení po zesnulé asistentce. Policie zajistila část jejího majetku a policejní mluvčí Jan Daněk uvedl, že pakliže se prokáže, že majetek pochází z trestné činnosti, může být výtěžek z jeho prodeje použit pro potřeby náhrady škody.

„Na to se také připravujeme a analyzujeme to. Ale zatím není jasné, co spadá do majetku po zesnulé Elišce C., takže než provedeme další kroky, musíme nejprve vyčkat konkrétních informací,“ doplnila místostarostka Šrolerová.

Majetek prodávat nebudeme

Podle vedení Sokola měla asistentka někdejší starostky Moučkové uzavřít smlouvy bez vědomí vedení spolku – dvě úvěrové smlouvy na 15 a 12 milionů korun a jednu kontokorentní smlouvu na 5 milionů korun. Celkem i s úroky jde o 36 milionů korun, které tvoří základ zpronevěřených peněz.

Protože byly digitálně podepsány statutárními členy spolku tak, jak to uvádějí stanovy sokolské obce, jsou podle banky smlouvy platné. Sokol je tedy musí splácet.

Se splacením dvanáctimilionového úvěru a kontokorentní smlouvy se počítá už v letošním roce. Jak avizovalo vedení organizace krátce po schválení rozpočtu na letošní rok, Sokol počítá s úsporami a škrty, které mají na splacení dvanáctimilionového úvěru vytvořit rezervu.

„K rozpočtu jsme přistoupili tak, aby byla minimálně zasažena činnost žup a jednot,“ ujistil šéf rozpočtové komise Martin Vlk.

Druhou úvěrovou smlouvu na 15 milionů korun chtějí sokolové rozložit v čase prostřednictvím splátkového kalendáře. „O tom jednáme s bankou,“ dodal Chlumský.

Sokolové už dříve také odmítli, že by prodávali majetek. „Rozhodně v souvislosti s touto kauzou nemíníme prodávat majetek. Nevylučuji, že bychom v budoucnu mohli část majetku pronajmout, ale nebyl by to důsledek této kauzy,“ dodal Chlumský už dříve pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Od začátku vyšetřování podvodu v České obci sokolské, kdy asistentka starostky vyvedla ze spolku na 46 milionů korun, uplynuly více než dva měsíce. Vyšetřování policie stále probíhá a kriminalisté nechtějí komentovat ani to, zda podezírají v kauze kromě asistentky ještě někoho jiného. Účast možných spolupachatelů ale dosud také nevyloučili.