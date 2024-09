Zavést novelu o zřizování pohotovostí od ledna nejde stihnout, říká šéf svazu pojišťoven Friedrich

Za zřizování pohotovostí už by neměly být odpovědné kraje, ale pojišťovny. Počítá s tím novela zákona o zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje zefektivnění. Co na to říkají samy pojišťovny? „Změna přichází v době, kdy má české zdravotnictví určité finanční potíže, protože se už dočerpaly všechny rezervy,“ popisuje pro Český rozhlas Plus prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. Praha 12:23 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ambulance, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vítáte změnu, že by pojišťovny nově měly být odpovědné za zřizování pohotovostí?

Samozřejmě o změně víme, ale přichází v době, kdy má české zdravotnictví finanční potíže, protože se už dočerpaly všechny rezervy. Převzetí nákladů na lékařskou pohotovostní službu bude další zátěží rozpočtu. Je tam rozměr finanční a pak rozměr zajištění služeb.

Co se změní, jakmile pojišťovny začnou zřizovat pohotovosti?

Zákonná novela prozatím předpokládá, že pohotovosti budou především u akutní lůžkové péče v nemocnicích, kde jsou urgentní příjmy. Nemocnice také zajistí příslušné prostory a pracoviště pro lékařskou pohotovostní službu. Nicméně tato legislativní novela zůstala poměrně dlouho neprojednána a teprve teď se k ní vláda vrací.

V podstatě jsme nepředpokládali, že to bude platit od 1. ledna 2025. Teď si nejsme úplně jistí. Myslíme si, že se termín 1. ledna 2025 nedá stihnout. Hlavně nemáme v tuto chvíli dostatečné nástroje, jak zajistit personální obsazení pohotovostí.

Jak to, že ne? Ministerstvo zdravotnictví říká, že pojišťovny mají víc kompetencí k zajišťování náležité dostupnosti zdravotních služeb. Netýká se to i zajišťování personálu?

Musíme si být vědomi, že v tuto chvíli ambulantní lékaři i smluvní lékaři pro veřejné zdravotní pojištění nemají žádnou zákonnou povinnost sloužit na pohotovostech.

Pojišťovny budou muset nějakým způsobem participovat na finančním ohodnocení služby, ale kolik je správná tržní cena lékařské pohotovostní služby, v tuto chvíli neví.

Přehození odpovědnosti?

Prezident České lékařské komory Milan Kubek řekl: „Pohotovost je tady proto, aby se lidé, kteří jsou skutečně onemocní, dostali ke zdravotní péči. Bohužel se tato síť neustále rozpadá a místo toho, aby situaci řešily kraje, tak se snaží ve spolupráci s ministerstvem zodpovědnost přehodit na zdravotní pojišťovny, které nemají žádný jiný nástroj, než že toto přenesou na nemocnice a jejich lékaře.“ Budete přehazovat odpovědnost na nemocnice a její lékaře?

Nechci říct přehazovat odpovědnost, ale samozřejmě bychom velmi uvítali, pokud by obsazení pohotovostí garantovala nemocnice ve svých prostorách.

Je tam řada legislativních důvodů, protože pokud by byl lékař zaměstnán v dané nemocnici, tak je to všechno mnohem snazší, než kdyby měly pojišťovny zajišťovat externí lékaře do prostor, které patří jinému zdravotnickému zařízení. Komplikace to určitě jsou.

Jestli vám rozumím správně, vy v zásadě nerozporujete to, co říká Milan Kubek?

On to říká dosti pejorativně. Myslíme si, že o žádný rozpad pohotovostí by se nejednalo. Ale samozřejmě věci, na které upozorňuje, do jisté míry existují.

Chystáte se rušit některé pohotovosti?

Novela zákona předpokládá, že pohotovosti budou zřízeny na pracovištích urgentních příjmů. To znamená, že v některých případech by skutečně pohotovost dál zabezpečena nebyla.

Pokud by měla pokračovat, bude to znamenat jednání s krajem, který pohotovost doposud zajišťuje. Mohl by ji samozřejmě zajišťovat i do budoucna, ale finanční zodpovědnost by asi musely převzít pojišťovny.

Jak velkou část pohotovostí byste mohli zrušit třeba v příštím roce?

To v tuto chvíli nedokážu říct. Poté, co jsme zjistili, že novela půjde teď do vlády, pojišťovny začaly prověřovat připravenost jednotlivých urgentních příjmů a uvidíme, co z analýzy vyjde. Pracuje se na tom zhruba čtrnáct dní.

Ale s rušením některých pohotovostí zkrátka počítáte?

Ale to není otázka finanční, to je spíš otázka organizační. Vyloučit se to nedá, protože o vytíženosti pohotovostí samozřejmě nemáme dostatečné podklady.

