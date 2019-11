Závětí v Česku přibývá. Lidé kromě peněz odkazují i nemovitosti, dědí také neziskové organizace a charity

Počet závětí v Česku letos zřejmě překoná dosavadní rekordy. Odhaduje to alespoň Notářská komora. Podle ní Češi od začátku roku do konce září sepsali skoro 18 tisíc závětí, což je asi o dva tisíce listin víc než loni. Poslední vůli lidé nejčastěji uzavírají právě na podzim, kdy do notářských kanceláří přicházejí tisíce lidí. Ne všichni ale mají dědice. Pokud tedy nesepíší závěť, jejich majetek po smrti propadá státu.

