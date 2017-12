Hospody a benzinky s hracími automaty 'vychcípají' do roku 2019, doufá odcházející náměstek Závodský

Na jednotlivých vládních úřadech se nemění jen ministři, ale výměny se očekávají a v některých případech už dějí i na nižších postech. Odejít bude muset řada náměstků a náměstkyň. Jedním z nich má být Ondřej Závodský, který měl v resortu financí na starosti majetek státu a také regulaci loterií. Hazardní byznys přitom právě nyní prochází změnami podle nového zákona. Dosavadní náměstek byl v pondělí hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Praha 12:35 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za starého zákona existoval takzvaný zvláštní provozní režim, který umožnil výskyt automatů v těchto provozovnách, a to tedy s účinností nového zákona definitivně skončilo, popisuje Závodský. | Foto: Tomáš Jelen | Zdroj: Český rozhlas

Už vás nová ministryně Alena Schillerová oficiálně odvolala?

Paní ministryně Schillerová mě doposud odvolat nemohla. Ihned po svém jmenování mi sdělila, že se mnou dále nepočítá. Nicméně chce tak učinit prostřednictvím změny systemizace státní služby, a to vyžaduje schválení vládou, což se - podle mých informací - plánuje na pátek.

Ta systematizace, to je tedy oficiální termín pro slučování sekcí. Ta vaše má zaniknout a to je vlastně důvod, proč oficiálně odcházíte. Říkám to správně?

Ano, podle paní ministryně má být moje sekce rozdělena tak, aby byla vzápětí sloučena s jinými sekcemi.

Do té sekce ale patřil i dozor nad loteriemi, regulace hazardu, a to byla poměrně obsáhlá - i personálně - část té vaší sekce. Ta má připadnout kam?

Ano, odbor regulace hazardu měl v loňském roce téměř třetinu jednacích čísel celého ministerstva financí. Má připadnout pod daňovou sekci, kterou doposud řídila paní Schillerová.

Ondřej Závodský | Foto: Webové stránky Ondřeje Závodského

A podle vašeho názoru je to, řekněme, rozumné? Jestliže tam bylo „hodně" práce, je v pořádku, že to bude sloučeno s jinou sekcí, která má jiné úkoly?

Domnívám se, že v žádném případě spolu ty agendy nesouvisejí. Daně se mají vybírat ze všeho, včetně hazardu. Nicméně regulace nějakého odvětví s daněmi v žádném případě nesouvisí.

Obávám se, aby výběr daní z hazardu nebyl příliš akcentován a aby cíle z nového zákona - to znamená brždění náboru nových patologických hráčů a podobně - nebyly zatlačeny. Aby se naopak z tohoto odvětví vybralo co nejvíce daní.

V České televizi, v pořadu Otázky Václava Moravce, jste zmínil, že uvažujete, že byste se proti odvolání bránil právní cestou. Na základě čeho?

Počkám na to, jak skutečně celá věc dopadne. Doposavad jsou to pouze sdělení paní ministryně. Ta systemizace tedy musí být schválena vládou, vzápětí musí být vydáno správní rozhodnutí, proti kterému bude nepochybně přípustný opravný prostředek, případně správní žaloba.

Otázka je, jestli vůbec vláda, která tento proces akceleruje, dostane někdy v budoucnu nějakou důvěru. To znamená, zda vůbec bude tento krok jakýmkoli způsobem legitimizován.

Vás jako náměstka nominovala KDU-ČSL, lidovci v nové vládě nejsou. Není tedy logické, že odcházíte i vy?

Já jsem tuto pozici získal v rámci státní služby transparentním výběrovým řízením před dvěma lety. S mojí politickou nominací to původně nemělo absolutně nic společného a upozorňuji, že jsem nestraník, tudíž na to nikdo nemohl mít takovýto vliv.

A jestliže někdo někde odvolává politické náměstky, je to zcela zjevně legitimním krokem. Na druhou stranu náměstek odborný, to znamená pro řízení sekce, v tomto případě majetku státu, je pozicí zcela odbornou.

Vaše sekce se mimo jiné zabývala kauzou, která vyšla najevo před několika týdny a týká se právě nové ministryně financí. Podle zjištění Radiožurnálu totiž bydlí v centru Prahy za 5000 korun měsíčně ve služebním bytě finanční správy, pro níž od doby, kdy je náměstkyní, nepracuje. Myslíte si, že angažmá vaší sekce v tomto případě může být také jedním z důvodů vašeho odvolání?

Nechci spekulovat, co je přesně důvodem odvolání. Rozhodně to není zlepšení chodu ministerstva financí. Nicméně tuto kauzu jsem tedy obdržel někdy před půl rokem na základě podání k ministerstvu financí.

Andrej Babiš a Ondřej Závodský | Foto: Filip Jandourek

Nařídil jsem ihned majetkovou kontrolu a ta běží. Kdy bude její konec? Věřím, že do konce roku. Pokud ne, tak to bohužel nebude v době, kdy mohu ten proces garantovat. Nicméně můj osobní názor je, že ty věci v pořádku prostě nejsou.

To už je nějaký závěr, ke kterému pracovní skupina, která se tomu věnuje, dospěla, nebo je to čistě váš osobní pohled?

Na základě dílčích informací, které mám, a na základě toho, že jsem přece jenom odborníkem na majetek státu, si mohu dovolit tento závěr učinit.

A oficiální závěr této kontroly by měl být hotový, jak jste říkal, do konce roku. To znamená, že pod vaší kuratelou by tato pracovní skupina měla stihnout dokončit kontrolu a vydat závěr. Je to tak?

Věřím, že se do konce roku podaří kontrolní závěr vydat. Proti takovému závěru budou přípustné určité opravné prostředky. Věřím, že takové věci mohou proběhnout počátkem příštího roku.

Tlak provozovatelů hazardních her je extrémní

Vy jste měl na starosti mimo jiné regulaci hazardu. Nový zákon platí už skoro rok. V jaké fázi je zavádění nových ustanovení do praxe, kterou kolem sebe vidíme v ulicích měst?

Mohu tu agendu rozdělit na právě končící rok a rok příští. V tento rok 2017 byl jakýmsi rokem regulace internetu. Podařilo se zlikvidovat 99 procent ilegálního hazardu na internetu a zároveň zregulovat a nově zdanit toto odvětví. A považuji tento rok za mimořádně úspěšný. Na základě toho, že na konci loňského roku bylo požádáno při povolení ještě za doby starého zákona prakticky všech automatů v naší zemi.



Ta povolení byla vydána na jeden rok a právě v nejbližších týdnech ukončí svoji platnost a je potřeba celý trh nově přepovolit. Zároveň tady v rámci nového zákona nastupují veškeré nástroje, které jsou v civilizovaném světě k dispozici. To znamená možnost nastavení sebeomezujících opatření, povinné přestávky ve hře, povinná zavírací doba heren a jak už jsem říkal, desítky podobných věcí.

Chápu to správně, že schválením nového zákona práce neskončila, že k tomu, abychom se dopracovali k nějakému snížení počtu automatů nebo k regulaci hazardu, kterou zákon předpokládá, je třeba ještě dále pracovat? Je to tak?

Přesně tak. Když jsme před necelými čtyřmi lety začínali na ministerstvu financí, bylo to na počtu zhruba 6100 provozoven s tvrdým hazardem. V současnosti jsme na zhruba 3800. Předpokládám, že do léta příštího roku bude v České republice zhruba 2500 provozoven. (Hazard) zmizí ze všech hospod, restaurací, barů, dále i benzinových pump a podobně. Zůstane jenom v hernách a kasinech.

To je to ustanovení, které předpokládá, že žádné automaty nebudou v provozovnách, které nejsou přímo hernami nebo kasiny?

Přesně tak. Za starého zákona existoval takzvaný zvláštní provozní režim, který umožnil výskyt automatů v těchto provozovnách, a to tedy s účinností nového zákona definitivně skončilo.

To znamená, že z hospod a benzinek by automaty měly zmizet kdy?

Bude to po skončení platnosti, na kterou ta povolení byla vydána. Po 1. březnu příštího roku by jich mělo zůstat zhruba 100 (provozoven, pozn red.) a ty „vychcípají“ do konce přespříštího roku.

A může vaše odvolání znamenat nějakou komplikaci?

Pochopitelně tady bude celá řada dalších výkladových záležitostí, souvisejících s tím, jak nový zákon interpretovat. Pochopitelně tlak jednotlivých provozovatelů hazardních her k tomu, aby se ten zákon ohnul, je skutečně extrémní.

Prakticky denně se setkáváme s novými inovativními názory na to, jak jej ohnout. Pochopitelně mohu garantovat to, že ten zákon bude vykládán takto pouze v době, kdy tam budu.

Pane náměstku, váš odbor se pokouší také regulovat hazard na internetu. Už jste o tom mluvil a označil právě končící rok za velmi úspěšný. To znamená, že si český hráč v tuto chvíli zahraje na internetu pouze na legálních registrovaných serverech s licencí, které máte pod kontrolou?

Přesně tak. V případě, že došlo k nějakému spatření ilegálního hazardu v České republice, zahájili jsme správní řízení s možností blokace.

Zároveň jsme v letošním roce uložili ilegálním provozovatelům pokuty za celkem 205 milionů korun. Pokud tedy dojde k zápisu na seznam nepovolených hazardních her, měl by příslušný provider blokovat webovou stránku a příslušná banka blokovat platby z a na označený účet. Patrně narážíte na to, že v některých případech to někteří provozovatelé připojení k internetu nerespektují...

Já jsem se zkoušel dostat na některé stránky, které jsou na seznamu těch zablokovaných, a prakticky na všechny jsem se dostal. Nezkoušel jsem tedy hrát, ale minimálně funkčnost stránek se nezdála být nijak omezena.

Ono právě záleží na tom, jestli zkoušíte hrát. To znamená, jestli skutečně se dostanete do té stránky nižšího řádu - skutečně na tu stránku, kde je možné hrát, kde je možné vsázet. Zároveň by měly fungovat blokace plateb na tuto stránku, respektive tomuto provozovateli.

Věřím, že ten koktejl těch nástrojů funguje. Ovšem samozřejmě je potřeba asi zase ukázat některým providerům, že ignorovat zákon se nebude vyplácet.

Já jsem třeba zkoušel stránku, kterou jste zablokovali jako první, která se, tuším, jmenuje 1xbet.com. Ta má dokonce v záhlaví odkaz, jak obejít bloky webových stránek. Je tam celý návod, na co má člověk kliknout, aby si mohl zahrát na této stránce, na kterou byl třeba zvyklý. Nebyli jste nebo nejste příliš velcí optimisté? Skutečně si myslíte, že se vám podaří tento byznys omezit?

Předpokládám samozřejmě, že ano. Ten proces v uplynulých 11 měsících je pochopitelně začátek. Podařilo se nám skutečně vytlačit těch 55 společností, které na konci loňského roku podnikaly a mířily na české hráče. S těmi jsme tedy tímhle tím způsobem zatočili. Pokud se budou snažit zákon obcházet, budeme hledat další a další nástroje k tomu, jak tomu zamezit.

Zároveň jsme i této společnosti, o které jste hovořil, doručili na ostrov Curacao rekordní pokutu. Budeme ve vymáhání pokračovat a budeme se snažit všemi prostředky, které nám nový zákon dal, tomu zamezit.

Vy jste o těch...

Respektive kolegové v tom budou pokračovat.

Vy jste o těch pokutách už mluvil. Zmiňoval jste, tuším, částku, jestli si to dobře vzpomínám, 250 milionů...

205 milionů.

Pardon, 205 milionů. Podařilo se vám už něco vymoci?

Ano, zatím se podařilo vybrat relativně malou částku. Nicméně proces vymáhání je strašně dlouhý a pochopitelně dalším důsledkem takto uložené pokuty je, že pokud ty společnosti budou chtít někdy v České republice legálně podnikat, pochopitelně budou muset veškeré závazky vůči našemu státu uhradit.

Ty společnosti často sídlí ve velmi exotických destinacích, které nejsou příliš proslulé nějakou spoluprací, co se týče právní pomoci a podobně. Jste i v tomto optimista, že se skutečně může podařit ty peníze dostat?

Samozřejmě, jestliže je sídlo těch společností někde na nějakém exotickém ostrově v tramtárii, tak pochopitelně vymahatelnost práva tam tolik nesahá. Ale my máme několik dalších možností.

Rozjeli jsme spolupráci s několika dalšími evropskými regulátory, kde tyto společnosti podnikají legálně. A trváme na tom, že nám mají pomoct ve snaze je nějakým způsobem donutit k právu nebo k tomu, aby se právu v České republice podřídily. A zároveň, jak jsem říkal, jestliže budou chtít kdykoliv v době svojí existence podnikat v České republice, tak si bez zaplacení pokuty tady prostě nevrznou.

Registr hráčů

Jedním z vašich plánů, které se týkaly regulace hazardu, byl registr hráčů, který měl zabránit tomu, aby si v hernách mohli zahrát a prohrát své peníze ti, kteří je dostávají od státu. To tedy znamená především příjemci sociálních dávek. Registr hráčů ale oproti očekávání nefunguje. Vy víte, kdy by měl začít fungovat? Nebo dokázal byste to garantovat v případě, že byste ve funkci, kterou teď zastáváte, zůstal?

Garantovat to nelze prakticky nikdy. Zákon počítá s tím, že registr nemusí být spuštěn hned a pochopitelně od samého počátku jsme viděli, že spuštěn být hned ani nemůže. Garanci skutečně nemůže poskytnout nikdo.

Kolegové z IT sekce, která, která ten systém soutěží, jsou skutečně ve velmi nelehké situaci, protože někteří provozovatelé hazardních her se zjevně snaží nástup tohoto systému bojkotovat - přijdou o několik set tisíc potenciálních hráčů závislých a podobně.

Já jsem věřil, že se podaří ten systém spustit v roce 2018, což v současné době nevypadá jako reálné. Věřím tedy, že to bude o rok později. Ale já stejně bych nemohl, i kdybych na ministerstvu financí zůstal, ten proces garantovat prostě proto, že v mojí odpovědnosti IT není.

A není to z vaší strany pochybení? Něco mělo fungovat od roku 2018, fungovat to nebude. Kdyby tím paní ministryně hypoteticky samozřejmě chtěla odůvodnit vaše odvolání, nebylo by to legitimní?

Paní ministryně se o tom zmiňovala. Já jsem ji znova a znova upozorňoval na to, že tento systém není skutečně v mojí gesci. Jeho spuštění je v gesci kolegů z IT sekce.

Na druhou stranu to ale spadá pod regulaci hazardu. Je to něco, s čím počítá nový zákon.

Přesně tak. Proto jsme zadali vytvoření určitých analýz. Zadání zadávací nebo vytvoření zadávací dokumentace pro tu veřejnou zakázku jsem na podzim roku 2015 předal kolegům z IT sekce. Toto chceme vysoutěžit.

A ten důvod, proč se to nepodařilo hned napoprvé, jsou námitky ze strany provozovatelů, o kterých jste mluvil?

Ta historie byla poměrně složitá. Zakázka byla původně odstartována jako dvoukriteriální, to znamená: soutěžili jsme určitým poměrem na cenu i kvalitu toho dodaného produktu.

Pan ministr - tehdy (Andrej) Babiš (z hnutí ANO) - nakázal v létě 2016 snížit to pouze na to jedno kritérium, to znamená na cenu. A v důsledku toho se musela prakticky celá zadávací dokumentace přepracovat a kvůli tomu tedy přišly další desítky a desítky dodatečných dotazů. Nepřehledností těchto dotazů pak došlo k tomu, že zakázka neměla šanci u Úřadu pro hospodářskou soutěž uspět.

Na mě jako na laika to působí jako velice ambiciózní plán. Heren je stále ještě x tisíc, jak jste říkal. Představa, že když ke každému automatu někdo přijde, on pozná, jestli je to příjemce sociálních dávek,. Jistě to technicky možné je, ale není to opravdu příliš ambiciózní? Neměl jste se skutečně soustředit na redukci počtu výherních přístrojů nebo těch míst, kde se na nich dá hrát? Neukousl jste si tady příliš velký krajíc?

Právě narážíte na to, že nebylo možné všechno vytvořit v jednu chvíli. Nejprve jsme chtěli hazard nějakým způsobem zredukovat, dostat ho do skutečně menšího počtu lépe kontrolovatelných celků a vzápětí přijít s celou tou škálou opatření, to znamená nastavování sebeomezujících opatření, zavírací doby a tak dále a tak dále tak, abychom eliminovali počet nových patologických hráčů a závislých a podobně.

A následně abychom naprosto přesně věděli, co se u hazardních přístrojů děje. To znamená tím centrálním, řekněme, monitorovacím systémem, který by zároveň byl napojen na registr jednotlivých kategorií vyloučených hráčů a těmto osobám by to hraní znemožnilo.

A jak to bude prakticky fungovat nebo vypadat? Hráč bude muset mít nějakou kartu, kterou se bude muset přihlásit, pokud bude chtít hrát, nebo nějaké ID? Nebo jak ten automat pozná, že ho nemá nechat hrát?

Ono to začíná už nyní. To znamená, že od 1. ledna budou povinny všechny přístroje - ať povolené postaru, nebo ponovu - nutit provozovatele, aby přiměli hráče se zaregistrovat. To znamená, abychom v každém okamžiku věděli, kdo a v jaké hodnotě hraje a tak dále.

To bude určitý registr na úrovni provozovatele. A registry jednotlivých provozovatelů by měly následně být propojeny s centrálním registrem, který by případně avizoval, že osoba, která se přišla pobavit, je v registru vyloučených hráčů a provozovatel hazardní hry by jí měl zabránit ve hře.