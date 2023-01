Zavřeno i letos. Část cest v Českém Švýcarsku se ani v sezóně neotevře turistům, podnikatelé se bojí ztrát

Správa národního parku České Švýcarsko už nastínila, jak bude vypadat turistická sezona v oblasti kolem Hřenska, kterou loni v létě postihl ničivý požár. Kvůli nestabilním skalám a tisícovkám nebezpečných stromů nebude možné otevřít Edmundovu soutěsku ani Gabrielinu stezku, která vede na Pravčickou bránu. Návštěvníci se na ni dostanou cestou od Tří pramenů a lodičky budou jezdit jen v Divoké soutěsce. Podnikatelé se obávají miliardových ztrát. Hřensko 13:53 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hřensko, Edmundova soutěska | Foto: Jan Pácha | Zdroj: Český rozhlas

O nadcházející turistické sezoně si číšník Zdeněk z hotelu poblíž vchodu do Edmundovy soutěsky ve Hřensku nedělá iluze: „Třeba ten stánek, tak ti problémy určitě mít budou – ti jsou na tom prakticky závislí. To samé platí i pro občerstvení u lodiček. I nám klesla návštěvnost minimálně o 50 procent.“

Stejné obavy z toho, že lidé kvůli uzavřené soutěsce do Českého Švýcarska letos nepřijedou, má i majitel resortu Mezná Roman Pluháček. „Velmi nás to trápí – všichni jsme byli natěšení na novou sezonu a nepředpokládali jsme, že by mohl být nějaký problém,“ krčí rameny.

Jediné, co teď očekává, jsou milionové ztráty. „Bohužel jsme četli prohlášení národního parku, kde se zmiňují o tom, že začínají dělat nějaké prohlídky a zjišťují, že to přístupné nebude. Nevím, proč to dělají dva měsíce před začátkem sezony,“ zlobí se Pluháček.

Miliardové ztráty

Oznámení správy parku o tom, že Edmundova soutěska ani Gabrielina stezka nebudou na sezonu připravené, zdrtilo i starostu Hřenska Zdeňka Pánka (za Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná). „Pokud jde o ztrátu obce, tak si myslím, že to bude několik milionů korun,“ shrnuje.

Podle něj si tak Hřensko nebude moci dovolit zaměstnat na sezonu tolik lidí jako v minulých letech. „Máme 17 převozníků. Pokud by ta situace byla taková, že bude k dispozici pouze Divoká soutěska, budeme jich potřebovat tak čtyři až pět,“ uzavírá Pánek.

Starostové i podnikatelé se teď ptají, zda mohla správa parku likvidaci následků požáru uspíšit, aby se do oblasti mohl cestovní ruch vrátit plnou silou. „Ty škody zkrátka nejsou odstranitelné v horizontu několika mála měsíců,“ reaguje mluvčí parku Tomáš Salov.

Destinační agentura České Švýcarsko vyčíslila, že ztráty podnikatelů z celé oblasti v příští sezoně pohybovat kolem dvou miliard korun.