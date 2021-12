Válek: Večírky na Silvestra znamenají razantní opatření v lednu. Obchody budou na Vánoce uzavřené

Vláda avizovala, že nechce žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu a všechna opatření zavede podle pandemického zákona. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) mluví i o dalším možném zpřísňování. „Všem doporučuji, ať neplánují žádné večírky na Silvestra. Pokud to uděláte, tak vysoce pravděpodobně to povede ke zhoršení situace v lednu a nás pak budou čekat velmi tvrdá opatření,“ řekl Válek v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 14:58 18. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastimil Válek | Foto: Anna Vavríková/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Proč se vláda rozhodla neprodlužovat nouzový stav, i když vakcinolog Roman Chlíbek minulý týden řekl, že bez nouzového stavu se úplně neobejdeme, a podobně se vyjadřují i další epidemiologové?

Epidemiologové se vyjadřují k politické záležitosti. Odborné je, že je potřeba omezit komunitní šíření, to znamená omezit shromažďování, omezit akce, kde bude více lidí, to je odborné doporučení. Pak je politické rozhodnutí, jak to udělat. Je nešťastné, že odborníci přes medicínu se vyjadřují k politickým rozhodnutím.

Politická rozhodnutí budou snad vycházet z jejich odborných názorů.

Ano a je různý způsob, jak vyřešit to, že snížíte setkávání lidí. Jedna z variant je nouzový stav.

Imunolog Václav Hořejší se v pátek podivil, že se vláda tohoto nástroje zbavuje, protože v rámci nouzového stavu není nutné zpřísňovat omezení a kdyby to bylo potřeba, tak k tomu vláda může přistoupit bez jakýchkoliv formalit. Teď to může být obtížnější.

Já chápu, že pan profesor Hořejší má tento pocit, nemá ale podrobné informace. Vláda se tohoto nezbavuje, vláda pouze neprodlužuje nouzový stav. Může ho ale kdykoliv znovu vyhlásit, pokud to situace bude vyžadovat. Budeme pečlivě monitorovat situaci v zahraničí a podle toho, jak se bude vyvíjet, zavedeme taková opatření, jaká budou potřeba.

Nebojíme se zavést i razantní a velmi přísná opatření podle toho, jak se bude situace vyvíjet. Je to dlouhodobé nedorozumění odborníků a politiků, který si s profesorem Chlíbkem a dalšími vyříkáváme. Oni se baví o politických nástrojích, kterými se dosáhne nějaká situace. My se bavíme o tom, jaké situace chceme dosáhnout. Všichni se musí na Vánoce připravit na to, že bude zásadním způsobem omezeno setkávání. Tečka.

„Například navrhnu vládě omezit otevírací dobu na Štědrý den do dvanácti hodin a zcela uzavřít obchody 25. prosince. Nepovolit jejich otevření.“ Vlastimil Válek (ministr zdravotnictví)

Od půlnoci 25. prosince přestane platit nouzový stav a s ním i řada dosavadních omezení, včetně provozu nočních podniků, otevírací doby restaurací. To by mohlo zhoršit situaci. Vy sice chcete ve středu navrhnout zpřísnění opatření podle pandemického zákona, ale bude to stačit?

Jsem přesvědčený o tom, že to bude stačit rozhodně mezi dny 24. a 26. prosince. Musíme si uvědomit, že pokud nezavedeme opatření, tak by například mohly být neomezeně otevřené obchody 24. prosince, stejně tak 25. prosince. Nouzový stav nezavírá obchody. Chceme zavést některá opatření, která jsou dokonce nad rámec nouzového stavu. Například navrhnu vládě omezit otevírací dobu na Štědrý den do dvanácti hodin a zcela uzavřít obchody 25. prosince. Nepovolit jejich otevření.

Vánoce a obchody Zákon platný od roku 2016 sice počítá se zavřením obchodů na Štědrý den od 12 hodin a úplným zavřením 25. prosince. Právní úprava ale bere v potaz stav nouze, ve které se Česká republika v současné chvíli nachází do 25. prosince, a v tedy se tyto zákazy automaticky neuplatňují.

Zástupci restaurací poukazovali na to, že stále nevědí, jaký bude provoz na Silvestra. Potřebují to vědět teď - během dvou, tří dnů, aby se stihli připravit, nakoupit zboží. Nemůžete jim vzkázat, jaký režim bude v tomto období platit?

Již jsem to vzkázal a rád to zopakuji. Všem vřele doporučuji, ať neplánují žádné večírky na Silvestra. Pokud to uděláte, tak vysoce pravděpodobně to povede ke zhoršení situace v lednu a nás pak budou čekat velmi tvrdá opatření. Tak jak vám doporučuji, nepijte kyselinu.