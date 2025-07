‚Zažili jsme navážení vody do vodojemu,‘ říká starosta Vojnova Městce. Platí zákaz napouštění bazénů

Leží kousek od hlavního rozvodí Severního a Černého Moře. Na jedné straně má prameniště Sázavy, na druhé Svratky. Stejně ale Vojnově Městci chybí voda ve vodovodu. A tak jako letos jedna z prvních obcí na Vysočině vyhlásil zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Problémy mají opakovaně, teď se snaží posílit svůj vodovod. Informoval o tom Český rozhlas Vysočina. Reportáž Vojnův Městec (Vysočina) 11:53 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Máme domácí studnu v zemi, která při dešti nasbírá všechnu tu vodu,“ říká Anna Krobová (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„My to ohříváme solárně. Za tyto prázdniny už tam několikrát bylo 30 a i nad 30 stupňů,“ chystá se na vykoupání Anna Krobová. Ačkoliv ve Vojnově Městci je zákaz napouštění bazénů, tak se to týká napouštění bazénu z vodovodu, tady mají svoje vlastní zdroje.

„Máme domácí studnu v zemi, která při dešti nasbírá všechnu tu vodu,“ dodává majitelka bazénu. Vody je podle ní momentálně dostatek, ale několik dní zpátky, před nedávnými dešti, bylo sucho a na vodu museli čekat.

Sucho v oblasti dokládá i potok, který je téměř vyschlý. Další sousedé se na slabé srážky adaptovali například tvorbou suché skalky s rostlinami, které nepotřebují tolik závlahy. „Za 14 dní 40 mm. Co to je?“ komentuje pan Stanislav.

Občané Vojnova Městce doufají, že renovovaný vodovod zabrání únikům a přinese do obce vodu, která jim jinak schází.

Nové potrubí by mohlo pomoci

Starosta Martin Havlíček z KDU-ČSL přiznává, že podíl na únicích nese rekonstrukce místní kanalizace. Zákazy tady ale stejně vyhlašovali v posledních letech opakovaně. „Zažili jsme tady už i navážení vody do vodojemu, protože jsme byli opravdu na suchu,“ dodává.

Zdejší vrty a zdroje jsou dost vydatné, zkapacitňují a opravují teď potrubí, aby se co nejvíce vody i při zvýšených odběrech dostalo do domácností. Kromě ztrát, které jsou přirozené na každém vedení, by obec měla podle starosty vyřešit i tlak vody a ke stávajícím studnám a vrtům ještě vybudovat jeden.

Vyjde to na 70 milionů korun s přispěním státu i kraje. A Vojnův Městec hlavně pro příští roky doufá, že nebude muset vyhlašovat další zákazy.