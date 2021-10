Zbavit Zemana pravomocí by bylo nešťastné pro všechny. Nejlepší je otevřenost, míní politolog Kroupa

Přidává srovnání: „Už jsme tady v minulosti podobné situace měli. Tomáš Garrigue Masaryk ve chvíli, kdy se necítil úplně zdráv, odstoupil. Když byl nemocen Václav Havel, tak Hrad i lékaři podrobně informovali o jeho zdravotním stavu bez toho, aby zabíhali do nechutných detailů.“

„Myslím, že v případě prezidenta je skutečně třeba informovat, zda a do jaké míry je a bude schopen vykonávat své ústavní pravomoci,“ zdůrazňuje.

„Když se to neděje, vytváří se situace, kdy některé ústavní orgány budou muset vznášet dotazy. Například Senát. Nebude-li prezident konat, tak se může Poslanecká sněmovna po volbách usnést na tom, že ho zbavuje pravomocí. Pak se teprve prezident bude muset před Ústavním soudem obhájit, že je své pravomoci schopen uskutečňovat,“ přemýšlí Kroupa.

„A to by byla opravdu dost nešťastná situace pro všechny. Dokonce i pro prezidenta, protože by se najednou ocitnul v roli toho, který se musí domáhat svých pravomocí. A je otázka, zda vůbec jeho celkový dlouhodobý zdravotní stav něco takového připouští. Takže já se domnívám, že v tomto případě by i pro prezidenta bylo nejlepší, kdyby tady byla maximální otevřenost,“ dodává.

Potřebujeme vládu co nejdřív

V tuto chvíli, kdy máme jen dny po volbách a kdy se noví poslanci sejdou pole Ústavy nejpozději do třiceti dní od voleb, můžeme podle politologa a filozofa s takto jasnými výsledky voleb prezidenta „postrádat“, ale moc času Miloš Zeman na uzdravení nemá.

„Protože země potřebuje vládu co nejdřív. Nacházíme se ve velmi obtížné situaci, kdy se rozbíhá z inflace a všechno se zdražuje, jak se může nakonec každý sám se přesvědčit. Je i spousta dalších faktorů, které je třeba řešit. Je to období, kdy se připravuje státní rozpočet a měla by ho připravovat nová vláda, která s ním bude pracovat,“ vypočítává.

Z mezinárodního hlediska se blíží naše předsednictví v Evropské unii a mnoho dalších věcí, které je potřeba naléhavě řešit. „A to jsem se ani nezmínil o tom, že se může rozběhnout další vlna covidu – i když všichni doufáme, že už bude jen malinká. Ale vláda musí dělat rychlá, razantní opatření.“

Strašné Babišovo vyjádření

Premiér Andrej Babiš (ANO) po volbách prohlásil, že než být v opozici, tak raději v politice skončí. V neděli večer už tento svůj výrok poopravil s tím, že se nevzdává, a to i v případě, že by měl být v opozici. „To ale bylo strašné vyjádření,“ hodnotí Kroupa premiérův první povolební komentář.

„Jestliže se ve volbách ucházíte o poslanecké křeslo a slibujete voličům, že budete zastupovat v parlamentu jejich názory, zájmy a ambice, a hned po volbách řeknete: Já tam přece sedět nebudu a smát se nahlas. Tak musím říct, že to byl jeden z nejhorších okamžiků, které jsem v průběhu vládnutí Andreje Babiše viděl.“

„Kdyby se Babiš vzdal mandátu, tak by to už nebyl největší klub, protože je největší pouze o Andreje Babiše, tedy o jednoho poslance. A kdyby odstoupil a odešel z politiky, tak by si mnozí jistě oddechli. Nicméně zatím je hráčem. A podle některých náznaků si skutečně připravuje prezidentskou kampaň,“ míní Kroupa.

Při rozdělení poslaneckých klubů nikoliv podle volebních koalic, ale podle výsledků jednotlivých stran, má ANO velký náskok před ostatními. A členové Pirátů a STAN už oznámili, že své poslanecké kluby vytvoří právě podle stranického klíče.

Společnost rozdělená fifty-fifty

Ve volbách propadly levicové strany, do sněmovny se žádná nedostala. „Smýšlení společnosti je dynamické a neustále se mění. Každý sociologický průzkum veřejného mínění nebo i volby – to je řez jedním okamžikem, který přesně zachytí momentální situaci. A za druhé – u spousty lidí nelze jen tak mechanicky sčítat hlasy, protože se rozhodují na základě mnoha kritérií,“ upozorňuje Kroupa.

„Pokud se nějaký důchodce, můj vrstevník, rozhoduje podle toho, kde má vyhlídku na vyšší důchod, tak je to jen jeden parametr. Ale on může mít spoustu jiných preferencí, pro které třeba v prezidentské volbě bude hlasovat zcela pro opačnou stranu,“ vysvětluje.

A dodává: „Myslím, že se to takto sčítat nedá. Nicméně faktem zůstává, že společnost je myšlenkově rozdělená fifty-fifty. A k zásadním posunům dochází pomalu.“

Fiala i Rakušan překvapili slušností

Daniel Kroupa přemýšlí i nad tím, jestli se nová vláda dokáže poučit z chyb svých předchůdců. „Víte, o poučitelnosti politiků mám své pochybnosti. Sám jsem býval politik a sám jsem zpytoval svědomí, jak málo jsem se poučil.“

„Zkrátka a dobře – politici jsou v akci a nemají příliš čas se učit. Ale zdá se mi, že se teď jedná o novou generaci politiků. Všimněte si, že za dobu vlád Andreje Babiše se nám tady vylíhli zcela noví politici, kteří zrají jako víno. Najednou vyplaval Vít Rakušan (STAN) a získal nejvíc preferencí. Tito lidé zároveň s tím mají určité ambice, které v nich rostou – a to poslední, co by si přáli, je pokazit si svou příští kariéru. Když už někdo nevěří, že ti lidé mají nějaký vnitřní mravní základ, tak může věřit, že jejich zájem je situaci zvládnout co nejlépe. A zdá se mi, že i co nejslušněji.“

„Co si myslím, že sehrálo důležitou roli a s čím by měli politici dál pracovat, je slušnost.“ Daniel Kroupa (politolog)

Je předseda ODS Petr Fiala tím novým politikem? „No, nezdálo se mi, že by měl takový politický sex-appeal, který by dokázal přitáhnout velké masy – a povedlo se mu to,“ odpovídá.

„Co si myslím, že sehrálo důležitou roli a s čím by měli politici dál pracovat, je slušnost. V konfliktních debatách Fiala držel určitou úroveň slušnosti. Myslím, že v dnešní atmosféře neustálého urážení, zhrubnutí a používání vulgárních výrazů to u mnoha lidí vzbudilo sympatie. Podobně jako u Víta Rakušana,“ uzavírá Daniel Kroupa.

Celý rozhovor pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu. Dozvíte se například to, jak si představuje další budoucnost Pirátů nebo Andreje Babiše.