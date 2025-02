Zbiroh zvažuje výstavbu větrných elektráren. Podle soukromého investora jsou místní podmínky vhodné

Čtyři větrné elektrárny chce v okolí Zbirohu na Rokycansku postavit soukromý investor. Dvě v blízkosti města, další pak nedaleko obcí Plískov a Týček. S obcemi se investor snaží jednat.

Měl možnost třeba během zatím posledního veřejného jednání zbirožského zastupitelstva. Na něj dorazili příznivci větrníků, ale i ti, kteří je v okolí Zbirohu nechtějí – bojí se, že zařízení pokřiví ráz krajiny nebo bude obyvatele obtěžovat.

Dle investora má region dostačující větrné podmínky. V plánu by měl stavbu více než šestimegawattových větrníků s celkovou výškou až 240 metrů. Na oplátku lidem nabízí levnější elektřinu a obcím pravidelný příspěvek do rozpočtu.

V samotném Zbirohu chtějí nejprve zjistit, co si myslí lidé, a to prostřednictvím ankety. Jak uvedl starosta města Josef Štícha, důležité bude také vyjádření ohledně národních kulturních památek – tedy zámku Zbiroh a nedalekého hradu Točník. Zamítavý postoj památkářů by dle něj znamenal pro větrné elektrárny automatickou stopku.

Pokud by byl záměr investora nakonec odsouhlasen, nejprve bude třeba vypracovat biologické hodnocení a následně EIA – tedy vliv projektu na životní prostředí. „Pokud by nedošlo k žádnému zdržení, stavební povolení a projekt by mohly být hotovy v roce 2027, ale myslíme si, že výstavba by reálně proběhla mezi lety 2028 a 2030,“ prozradil investor projektu Petr Vavrečka.