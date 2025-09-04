Zbouraný most zastavil ve Rtyni nad Bílinou průjezd obcí. Nový se nestaví, cena vzrostla na 150 milionů

Most ve Rtyni nad Bílinou je už tři čtvrtě roku zbouraný. Předtím byl půl roku zavřený. Zahájení stavby nového přemostění nad silnicí a železniční tratí se protahuje. Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce (ANO) to je kvůli ceně. Krajský rozpočet počítal původně s částkou 40 milionů korun. Z projektové dokumentace pro zadání stavby vyšla cena bezmála na 150 milionů korun. Projednat ji musejí krajští zastupitelé.

Most ve Rtyni nad Bílinou je již tři čtvrtě roku zbouraný. Předtím byl půl roku zavřený | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

„Investici teď projednala a doporučila investiční a majetková komise. Rada kraje navrhla zastupitelstvu tento investiční záměr ke schválení. Zastupitelé se tím budou zabývat na jednání v pondělí 8. září,“ informovala tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Most je spojnicí obce, kterou rozděluje železniční trať. Přechod slouží jenom chodcům a cyklistům, auta se přes něj nedostanou.

Podle nezávislého místostarosty Marka Buly jezdí někteří motoristi po místních komunikacích, které nejsou určené pro běžný provoz a ničí je.

Statici most zavřeli minulý rok v červnu kvůli havarijnímu stavu. Firma ho zbourala během podzimu.

Už v roce 2021 zbourali dělníci navazující most, který vede přes řeku Bílinu. Nový byl hotový v červenci 2022. Kromě most stavbaři upravovali také koryto řeky. Práce se odvíjela podle požadavků povodí Ohře. Práce platil Ústecký kraj. V souhrnu to bylo 49 milionů korun.

