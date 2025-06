Zbourat, nebo zachovat? O osudu hlavní budovy Táborských kasáren v Benešově rozhodne referendum

Zastupitelé dali referendu zelenou poté, co se ukázalo, že se pro budovu zatím nenašlo využití. Město z ní chtělo školu, studie ale ukázala, že pro ni není vhodná. Objekt město získalo v roce 2007 od armády. Od té doby nechalo zbourat většinu budov, na volném prostoru vznikají bytové domy. Benešov 14:44 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zastupitelstvo Beněšov | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Zastupitelé odhlasovali, že se uskuteční referendum o zbourání hlavní budovy Táborských kasáren. Při rozhodování vycházeli také ze studie, ve které mělo zaznít, jestli je budova vhodná pro přestavbu na školu.

„Ta studie dopadla tím způsobem, že budova jako taková pro školu vhodná není. Je vhodná pouze pro nějakou administrativní a doplňkovou budovu k té škole,“ uvádí místostarosta města Jakub Hostek ze sdružení Benešov pro život.

Jako jeden z argumentů, proč vyhlásit referendum v této době, bylo plánované ukončení skládkování. To by velmi zvedlo cenu demolice.

„Odhady jsou takové, že pokud by se nám to podařilo zbourat do roku 2027, tak ty náklady by byly 10 až 15 milionů. Když by občané rozhodli pro zachování a následující zastupitelé by třeba rozhodli pro demolici, tak už by se to razantně zvyšovalo. Dostali bychom se do nákladů nějakých 70 milionů.“

Ne všichni zastupitelé byli pro vyhlášení referenda, proti hlasoval Libor Hubáček z hnutí ANO:

„Nejenom já, ale i víc kolegů se k tomu vyjádřilo, že vlastně v jednom materiálu byly naprosto protichůdné informace. Je to nevhodné, ale zároveň si to tam udělejte, a když něco uděláte, tak to zase vhodné bude. Přijde mi, že je to spíš takové přenesení odpovědnosti zastupitelů na občany. A upřímně řečeno jsem dost zvědavý, co z toho vypadne a jestli vůbec ta účast bude dostatečná.“

Referendum bude probíhat 3. a 4. října, tedy v době voleb do Poslanecké sněmovny.

