Češi nebudou mít právo nosit zbraň pro zajištění bezpečnosti země, rozhodl Senát

Pro novelu, která by zavedla právo nabývat, držet a nosit zbraně pro zajišťování bezpečnosti státu, hlasovalo 28 z 59 přítomných senátorů. Pro schválení ale byla potřeba třípětinová většina, tedy 36 hlasů.

Pro zamítnutí novely hlasovaly dvě desítky senátorů. Úpravy novely nikdo nenavrhoval vzhledem k tomu, že nová Sněmovna by o nich nemohla rozhodnout.

Novelu před senátory obhajoval poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, který v listopadu 1989 jako policista zasahoval proti demonstrantům v Praze. Část senátorů při Ondráčkově vystoupení na protest opustila jednací sál.

Mezi zastánce novely patřil ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Zbraňová novela byla podle jejích podporovatelů deklarací důvěry státu v legální držitele zbraní. „Nechceme odzbrojovat vlastní lidi v době, kdy se zhoršuje bezpečnost," uvedl už dříve ministr vnitra Chovanec.

Odpůrcem byl mimo jiné bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier z ČSSD. Podle Dienstbiera by novelu mohly zneužít ozbrojené skupiny, které by se rozhodly brát moc do vlastních rukou.

Se zbraní zajišťovat bezpečnost státu?

Ústavní novela poslanců ČSSD, ANO, KSČM a ODS měla do ústavního pořádku zavést to, že čeští občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně k naplňování úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Česko by podle ní výslovně uznalo, že držení a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování bezpečnosti země.

Novelu předložila sněmovna ještě v předchozím složení před říjnovými volbami. Snaha o doplnění ústavního pořádku byla reakcí na směrnici Evropské unie, která zpřísňuje podmínky držení zbraní.

Unijní směrnice má od září příštího roku zpřísnit regulaci zbraní a některé z nich pod záminkou boje proti terorismu zakázat. Opatření se bude týkat i sběratelů zbraní, mysliveckých sdružení nebo sportovních střelců.