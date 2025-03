Policisté vyšetřují případ zbraně ve Sněmovně jako přestupek. Sněmovna chce častější kontroly

Sněmovní kancléř Martin Plíšek předpokládá, že policejní ochranka bude častěji kontrolovat lidi vstupující s identifikační kartou do Sněmovny. Plíšek to ve středu řekl v souvislosti s incidentem, kdy poradce poslankyně Heleny Válkové (ANO) nechal na jedné z toalet zbraň. Podle zjištění Deníku N je dotyčným Martin Suchánek, šéf zastupitelů hnutí ANO v Praze 7. Podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky se incident řeší jako přestupek. Aktualizováno Praha 11:52 12. 3. 2025 (Aktualizováno: 12:10 12. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Se zbraní smí do budovy vstupovat pouze policisté. Ostatní ji musí odevzdat na recepci (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Zjištění Deníku N sám Suchánek popírá, potvrdila ho ale Válková, za kterou do Sněmovny přišel. „Okamžitě jsem mu zakázala chodit do Sněmovny a byla mu odebrána kartička... Má legálně drženou zbraň. Hrozně ho to mrzí, ječela jsem na něj a potrestala jsem ho,“ řekla.

Suchánek s novináři mluvit nechtěl. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ prohlásil. „Nejsem to bohužel já,“ zdůraznil opakovaně. Jeho totožnost však potvrdilo kromě Válkové i několik dalších poslanců, uvedl server.

Zákaz vstupu se zbraní

„Ve smyslu příslušných bezpečnostních směrnic platí zákaz vstupu osob se zbraněmi do Sněmovny s výjimkou příslušníků policie,“ zdůraznil Plíšek. Pokud někdo se zbraní přijde, musí ji podle něho odevzdat na recepci.

Policejní ochranná služba má podle kancléře oprávnění namátkově kontrolovat i osoby, které při vstupu do Sněmovny nemusí procházet detekčním rámem. Je podle něho na policii, jak je uplatňuje.

Plíšek očekává, že toto oprávnění bude využívat ve větším rozsahu. „Moje výzva k ochranné službě zní, aby se kontrolovalo to, že osoby, které vstupují s identifikačními kartami do prostor Sněmovny, neporušují zákaz nošení zbraní,“ dodal Plíšek.

Ztrátu krátké střelné zbraně v prostorách Sněmovny podle mluvčího ochranné služby Procházky poradce nahlásil v úterý v odpoledních hodinách. Majitel podle něj uvedl, že zbraň zapomněl na jedné z toalet.

„Ochranná služba zavedla ihned opatření s cílem nalézt tuto zbraň a zajistit bezpečnost osob. V době kolem 19.00 byli policisté upozorněni jedním z poslanců, že zbraň se nachází na jiné toaletě,“ popsal Procházka. Na incident upozornila CNN Prima News.

V minulosti policejní ochranná služba na půdě Poslanecké sněmovny objevila také stopy kokainu. Server iROZHLAS.cz následně získal dopis, v němž se ředitel ochranné služby omlouval vedení Sněmovny, že nález tajil.