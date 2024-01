Většina Čechů podporuje přísnější pravidla pro držení zbraní, ukázal průzkum. Vlastnit je chce málokdo

V souvislosti se střelbou na filozofické fakultě se znovu otevřela i debata o dalším zpřísnění pravidel dostupnosti zbraní. Zabývají se tím poslanci, kteří řeší novelu zákona, ale i úplně novou zbraňovou legislativu. Dílčí změny chce ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN prosadit ještě letos. Přísnější pravidla pro získání zbraní by podpořila většina Čechů. Ukázal to průzkum agentury Median pro Radiožurnál. Průzkum Praha 6:00 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bleskový průzkum ukázal, že valná většina dotázaných se kloní k přísnějším pravidlům. Podle Ivana Cukera z Medianu je v této otázce velký rozdíl v postoji mezi muži a ženami. „Nejvíce je to vidět v otázce omezení legálního držení střelných zbraní. Ženy až ve třech čtvrtinách případů uvádějí, že jsou pro zpřísnění. U mužů je to jen necelá polovina,“ popisuje.

Skoro devět z deseti lidí souhlasí s tím, aby prodejci zbraní hlásili podezřelé nákupy. Podobně si stojí i názor na zavedení psychotestů k získání zbraně.

A respondenti by podpořili i další opatření. „Že by lékaři měli prověřovat, zdali nemá držitel zbraně psychické problémy. Že bychom měli zavést pravidelné přezkušování držitelů zbrojního průkazu. Téměř tři čtvrtiny dotázaných si také myslí, že by se měl omezit počet zbraní, které může člověk vlastnit,“ popisuje Cuker.

K tomu dodává, že i mezi současnými držiteli zbraně nebo těmi, kteří jimi plánují být, je 80 procent těch, kteří s určitými kroky k přísnějším pravidlům souhlasí.

Přitom každý desátý by chtěl zbraň jednou taky mít. Jak ale taky z průzkumu Medianu vyplynulo, v české společnosti je pořád 84 procent lidí, kteří zbraň nemají a ani nikdy ji mít neplánují. Zbrojní průkaz mělo k loňskému listopadu podle ministerstva vnitra přes 316 tisíc lidí. Registrovaných zbraní byl víc než milion.

Většina společnosti souhlasí se závěry policejních kontrol ohledně zásahu na filozofické fakultě. Že byl adekvátní, rychlý a profesionální, si myslí tři čtvrtiny lidí. Pozitivně zásah hodnotí především obyvatelé Prahy nebo mladí lidé.

„S adekvátností zásahu nesouhlasí zejména lidé s nižším vzděláním. Mezi těmi, kteří mají pouze základní vzdělání, je to 32 procent nesouhlasu. S vyšším vzděláním roste míra souhlasu s jednáním policie,“ říká Cuker. Většina obyvatel, konkrétně 77 procent, se zároveň domnívá, že útokům aktivního střelce nejde předejít.

Bleskový průzkum dělal Median minulý týden a odpovídalo v něm víc než 1000 respondentů starších 18 let.