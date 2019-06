Policie v severovýchodních Čechách zabavila téměř stovku neregistrovaných zbraní, devět lidí zadržela

Policisté zadrželi v Libereckém a Pardubickém kraji devět mužů ve věku 33 až 69 let a obvinili je z nedovoleného ozbrojování kvůli držení neregistrovaných nebo zakázaných zbraní. Zajistili u nich při domovních prohlídkách 97 střelných zbraní, z toho 26 samopalů a kulomet, a také přes 24 000 nábojů a dalších různých součástí zbraní a pyrotechnického materiálu. Novinářům to ve čtvrtek řekl policejní vyšetřovatel Jaroslav Mareček. Liberec 13:11 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zabavené zbraně ukázali novinářům zástupci krajského policejního ředitelství v Liberci na tiskové konferenci | Foto: Černý Vít | Zdroj: ČTK

Všechny obviněné spojuje zájem o zbraně a někteří se znali i osobně. Policie zatím neví, zda byl s některou ze zajištěných zbraní spáchán trestný čin a proč je muži schraňovali. „Vyšetřování je na počátku. K čemu měly zbraně sloužit a proč je drželi, je předmětem vyšetřování,“ uvedl Mareček.

Nákupy na burze a na internetu

Zbraně, střelivo i prekurzory k výrobě střeliva si obvinění opatřovali částečně na burzách nebo přes internetovou inzerci. Nakupovali i nefunkční zbraně, které dokázali uvést do provozuschopného stavu.

Pět z nich má zbrojní průkaz, k přechovávání zajištěných zbraní ale neměli podle zjištění policie žádné oprávnění. Někteří z obviněných už byli trestáni.

Policisté zajistili při domovních prohlídkách 97 střelných zbraní, z toho 26 samopalů a kulomet, a také přes 24 000 nábojů | Foto: Černý Vít | Zdroj: ČTK

Mužům hrozí pět měsíců až šest let. „Nelze vyloučit do budoucna, že bude trestní sazba zpřísněna a překvalifikována na zločin se sazbou dva až osm let," uvedl státní zástupce Miroslav Mareš. Podle něj se bude čekat na výsledky znaleckých posudků a odborná vyjádření zejména z oblasti balistiky.

„Posléze bude rozhodnuto a vyvozena trestní odpovědnost konkrétních osob,“ dodal Mareš. Všichni muži jsou vyšetřovaní na svobodě, i když na dva ve věku 33 a 66 let chtěla policie uvalit vazbu. Soudci ale stačil písemný slib obviněných, že nebudou páchat trestnou činnost, a u mladšího záruka důvěryhodné osoby.

Dílny na úpravu zbraní

Sedm obviněných je z Libereckého a dva z Pardubického kraje. Nejvíc zbraní - deset samopalů a kulomet, policisté zajistili u devětašedesátiletého muže z východních Čech. Někteří obvinění měli doma dílny, kde upravovali koupené nefunkční zbraně do střelbyschopného stavu.

„Zbraně byly upravované s jistou mírou sofistikovanosti,“ uvedl Zdeněk Chmelík z policejního odboru služby pro zbraně. Za jednu ze zajímavějších zbraní pro sběratele označil italský samopal s dřevěnou pažbou z roku 1938.

Policie se případem začala zabývat loni v listopadu, když na Frýdlantsku zadržela dva muže, kteří stříleli ze samopalů v lese nedaleko hlavní silnice. Oba jsou nyní mezi obviněnými.